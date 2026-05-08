Caballero exige a Xunta y Diputación que financien las obras de Balaídos para el Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, demanda a la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra que "paguen" parte de las obras de retranqueo de los dos colectores situados frente a la grada de Tribuna en el estadio de Balaídos, al tratarse de una actuación incluida en las obras necesarias para el Mundial de 2030.

El presupuesto de esta actuación es de 2.821.000 euros, por lo que Caballero señaló que cada administración debería aportar "940.600 euros, y no quieren hacerlo".

Caballero señaló además que se trata de una "actuación de ampliación para el Mundial 2030 que requiere una intervención de gran envergadura en estas infraestructuras de saneamiento". En concreto, las obras contemplan el retranqueo de dos grandes colectores (el del río Lagares y el de Fragoso), que discurren en paralelo a Tribuna y "tienen un diámetro de más de metro y medio y una capacidad de desagüe de 3.600 litros por segundo". Los trabajos implicarán un volumen de excavación de 8.500 metros cúbicos.

"Ya les he enviado una carta diciendo que hagan una transferencia de un tercio la Xunta y un tercio la Diputación; el otro tercio corresponde al Concello", afirmó el alcalde, quien indicó que estas obras permitirán alcanzar los 43.000 espectadores en Balaídos, requisito de la FIFA para ser sede del Mundial. Caballero criticó la falta de apoyo autonómico y provincial y concluyó que "esto ya no hay quien lo pare".