PP y BNG critican la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Vigo: contra las multas y el modelo elegido

El PP y el BNG de Vigo se han mostrado muy críticos con la ordenanza municipal de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo, que fue aprobada este lunes y que ahora entra en periodo de alegaciones.

Los dos partidos de la oposición centran sus quejas en el aspecto sancionador que tiene la norma, a pesar que desde el Gobierno local se ha insistido en que durante el primer año no habrá multas, sino simple apercibimientos para dar a conocer la normativa.

Tanto populares como nacionalistas insisten en que ese plazo de tiempo "sin multas" no es más que una demora en el tiempo de algo que sí que llegará, en lugar de haber optado por otras fórmulas menos lesivas para el bolsillo de los vigueses.

"Un eufemismo"

El Partido Popular de Vigo ha instado al alcalde, Abel Caballero, a "pedir disculpas" a la ciudadanía por haber, a su juicio, "mentido" sobre las multas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que la ordenanza aprobada este lunes confirma lo que su grupo venía advirtiendo: que los conductores de los vehículos que incumplan la normativa acabarán siendo sancionados.

"Caballero ha recurrido a un eufemismo, diciendo que no se multará de inicio, pero eso es lo mismo que admitir que se acabará multando”, ha señalado Luisa Sánchez, presidenta del PP local.

La líder popular ha recordado que el alcalde había defendido que las ZBE en Vigo no tendrían carácter sancionador y que, en caso de haber multas, estas no llegarían hasta dentro de 20 años; sin embargo, según Sánchez, la ordenanza prevé sanciones de 200 euros una vez transcurrido el periodo de advertencia de un año tras la entrada en vigor de cada fase.

Por ello, el PP reclama apurar todos los plazos legales para retrasar al máximo el régimen sancionador, ampliar las exenciones a los vehículos afectados y reforzar el transporte público urbano con más rutas, frecuencias y abonos multiviaje mensuales y anuales.

"Ordenanza de Schrödinger"

Por su parte, el BNG ha vuelto a reclamar a Caballero que desista de forma definitiva de su proyecto de ZBE. El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha rechazado el modelo elegido por el Gobierno local, basado en cuatro perímetros restringidos a los vehículos que no sean híbridos o eléctricos, y defendió que la ciudad necesita "alternativas reales" al uso del coche particular en lugar de "prohibiciones, sanciones y costosos sistemas de videovigilancia".

Igrexas ha llegado a calificar la propuesta como una "ordenanza de Schrödinger", al considerar que "restringe y al mismo tiempo permite".

El BNG también ha denunciado "años de opacidad" en la tramitación de la ordenanza y ha criticado que no se hayan convocado órganos de participación como los consejos sectoriales de Transportes, Medio Ambiente y Accesibilidad.

Frente al modelo municipal, los nacionalistas proponen una política de movilidad basada en más transporte público, más espacios peatonales y más facilidades para bicicletas y vehículos de movilidad personal. También reclaman destinar los 5,5 millones de euros previstos para las ZBE a mejorar el transporte público y actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible para avanzar hacia una ciudad "más habitable, verde y segura".