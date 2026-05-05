Estafada por un falso Guardia Civil en Ponteareas (Pontevedra): una septuagenaria pierde 18.340 euros

La Guardia Civil de Ponteareas (Pontevedra) recogió la denuncia de una mujer, de 71 años, que fue estafada por una persona que se hizo pasar por un agente del Instituto Armado.

La mujer se vio perjudicada por una estafa telemática por valor de 18.340 euros. Ante esto, la Guardia Civil alertó, en un comunicado, de que no realizan este tipo de llamadas.

La autora de la estafa, en una modalidad nueva, se hizo pasar por agente y mostró por videoconferencia un uniforme y unas credenciales que aparentemente parecían reales, indicándole que debía pagar el importe de un cargo, que le llegó por mensaje.

De esta forma, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que eviten enviar o publicar copia de la documentación personal a través de Internet o cualquier red social; desconfiar de las empresas que requieren de documentación personal, para realizar trámites online; evitar tener copia de la documentación personal en el correo electrónico; y, entre otras, no enviar la documentación si es una transacción hecha en una plataforma de compraventa.