Vigo continúa con su plan de asfaltados: casi un millón de euros para Teis, Lavadores, Candeán y Cabral

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado hoy de la aprobación por la Xunta de Goberno del proyecto de ejecución de la fase 1 de las obras de asfaltado en la zona este de la ciudad.

En este caso, se destinarán 970.924 euros para la renovación del pavimento de 34 calles de Teis, Lavadores, Candeán y Cabral. Las obras, según ha avanzado, arrancarán en otoño e incluirán la renovación de la señalización vertical y horizontal.

Calles:

Rúa Becerreira 1

Rúa Becerreira 2

Camiño Couso de Abaixo

Camiño Mancoña

Rúa Molais

Rúa Salgado

Rúa San Caetano

Rúa Xalón

Camiño Couto

Camiño Fonte da Barca

2ª Travesía Madroa

Camiño Petón

Camiño Souto da Fonte Escura

Camiño Xenerosa

Rúa Barreiro

Rúa Brea

Baixada Capitán

Camiño Fontáns

Baixada Orxa

Camiño Penedos

Camiño Piñeiro

Rúa Ramón Leandro Alonso Martínez

Rúa Santa Cristina

Rúa Xanteira

Rúa Tanque

Estrada Vella de Madrid

Camiño Espiñeiro

Camiño Fonte das Mozas

Camiño Pedrosa

Rúa Poulo

1ª Travesía Presa

Rúa Presa

Rúa Cabalaría

Rúa Nova

Este plan extraordinario de renovación comenzó el pasado mes de febrero con la aprobación de la contratación de asfaltados en 23 calles de la ciudad; tanto estas como las recién anunciadas forman parte de un conjunto de asfaltados que contempla 349 actuaciones en 372 calles.

Por barrios, se intervendrá en 14 de Matamá, 21 de Beade, 37 de Lavadores, 17 de Castrelos, 34 de Cabral, 11 en Bembrive, 82 del centro de la ciudad, 31 de Teis, 28 de Valladares, 5 en Sampaio, 7 en Comesaña, 16 en Coruxo, 4 en Zamáns, 7 en Sárdoma, 11 en Oia, 4 en Navia, 2 en la Salgueira, 12 en Alcabre, 15 en Candeán, y 7 en Saiáns.

Además, Caballero ha recordado que la semana pasada se licitó el contrato de servicios de mantenimiento y mejora de los viales e infraestructuras viarias para el periodo 2026-2030 por 19,7 millones de euros. Para este año, se destinarán 4,925 millones de euros, el doble del año pasado.