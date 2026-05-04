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Vigo continúa con su plan de asfaltados: casi un millón de euros para Teis, Lavadores, Candeán y Cabral
Serán 34 calles de la zona este de la ciudad y las obras arrancarán en otoño dentro del plan extraordinario de asfaltados que contempla 349 actuaciones en 372 calles
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado hoy de la aprobación por la Xunta de Goberno del proyecto de ejecución de la fase 1 de las obras de asfaltado en la zona este de la ciudad.
En este caso, se destinarán 970.924 euros para la renovación del pavimento de 34 calles de Teis, Lavadores, Candeán y Cabral. Las obras, según ha avanzado, arrancarán en otoño e incluirán la renovación de la señalización vertical y horizontal.
Calles:
- Rúa Becerreira 1
- Rúa Becerreira 2
- Camiño Couso de Abaixo
- Camiño Mancoña
- Rúa Molais
- Rúa Salgado
- Rúa San Caetano
- Rúa Xalón
- Camiño Couto
- Camiño Fonte da Barca
- 2ª Travesía Madroa
- Camiño Petón
- Camiño Souto da Fonte Escura
- Camiño Xenerosa
- Rúa Barreiro
- Rúa Brea
- Baixada Capitán
- Camiño Fontáns
- Baixada Orxa
- Camiño Penedos
- Camiño Piñeiro
- Rúa Ramón Leandro Alonso Martínez
- Rúa Santa Cristina
- Rúa Xanteira
- Rúa Tanque
- Estrada Vella de Madrid
- Camiño Espiñeiro
- Camiño Fonte das Mozas
- Camiño Pedrosa
- Rúa Poulo
- 1ª Travesía Presa
- Rúa Presa
- Rúa Cabalaría
- Rúa Nova
Este plan extraordinario de renovación comenzó el pasado mes de febrero con la aprobación de la contratación de asfaltados en 23 calles de la ciudad; tanto estas como las recién anunciadas forman parte de un conjunto de asfaltados que contempla 349 actuaciones en 372 calles.
Por barrios, se intervendrá en 14 de Matamá, 21 de Beade, 37 de Lavadores, 17 de Castrelos, 34 de Cabral, 11 en Bembrive, 82 del centro de la ciudad, 31 de Teis, 28 de Valladares, 5 en Sampaio, 7 en Comesaña, 16 en Coruxo, 4 en Zamáns, 7 en Sárdoma, 11 en Oia, 4 en Navia, 2 en la Salgueira, 12 en Alcabre, 15 en Candeán, y 7 en Saiáns.
Además, Caballero ha recordado que la semana pasada se licitó el contrato de servicios de mantenimiento y mejora de los viales e infraestructuras viarias para el periodo 2026-2030 por 19,7 millones de euros. Para este año, se destinarán 4,925 millones de euros, el doble del año pasado.