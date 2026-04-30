Sindicatos policiales denuncian en Vigo la falta de agentes y el deterioro de la Comisaría

Concentración de sindicatos policiales delante de la Comisaría de Vigo para pedir más personal, más medios y mejoras en las instalaciones. Europa Press

Los sindicatos policiales SUP y CEP se han concentrado este jueves ante la Comisaría de Vigo para denunciar la falta de personal y las deficiencias que, según aseguran, arrastra el edificio desde su inauguración en 2013.

La secretaria provincial del SUP, Sandra Fernández, ha reclamado "un catálogo de puestos de trabajo digno" y ha advertido de que, aunque el concurso en marcha permitirá incorporar 25 agentes, la promoción de otros 15 dejará el refuerzo efectivo en solo 10 policías. Según los sindicatos, la plantilla viguesa, integrada por algo menos de 700 agentes, acumula un déficit de al menos 100 efectivos.

Los representantes sindicales también han alertado de problemas en las instalaciones, como filtraciones, goteras y fallos de climatización, con zonas que, en palabras del coordinador regional de CEP en Galicia, Agustín Vigo, "se han convertido en un invernadero" y otras "en un congelador".

A ello suman la falta de vehículos, la asunción de tareas administrativas por parte de policías y la salida de efectivos de la UPR a destinos como Ibiza o Algeciras durante el verano.

Vigo ha acusado al Gobierno de "abandonar" a la Policía Nacional y ha advertido de que la falta de medios y personal acabará teniendo "un perjuicio grave para la ciudadanía".