¿Se podrá ver en Vigo el simulacro del eclipse solar? Hoy es el día donde elegir el lugar para verlo

El eclipse totalde sol del 12 de agosto es el gran evento del año en Galicia. Se trata del primero del "trío de eclipses" que se vivirán en los próximos años. Dónde verlo es una de las grandes preguntas de los vigueses, que podrán escoger el lugar adecuado para su observación durante el "simulacro" de este jueves.

El evento astronómico del año será visible en toda Galicia, así como su "día gemelo". Y es que este jueves 30 de abril se producirá una curiosa coincidencia astronómica que permitirá a los vigueses y viguesas escoger el sitio más adecuado para observar el eclipse el próximo 12 de agosto.

Desde el Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, explican que el sol se situará prácticamente en la misma posición que tendrá el 12 de agosto a la hora del eclipse. "Eso significa que si el 30 de abril se mira hacia el oeste a la misma hora del eclipse se verá exactamente en el lugar donde aparecerá eclipsado", indican.

Debido a que el eclipse de agosto ocurrirá muy cerca del horizonte, algo poco habitual en este tipo de evento astronómico, es crucial escoger un buen lugar para su observación. Cualquier obstáculo podría arruinar la experiencia y aprovechar la oportunidad del "día gemelo del eclipse" es esencial.

Además, también es una jornada ideal para probar las gafas de eclipse. El Colexio de Ópticos Optometristas recuerda que observar el Sol "siempre entraña riesgos", pero que la observación directa supone un riesgo para la retina, con la posibilidad de sufrir ceguera si es prolongada.

En el caso de la ciudad olívica, el inicio del eclipse está fijado a las 19:32 horas y tendrá su máximo esplendor a las 20:30 horas. Este inusual fenómeno concluirá a las 21:23 horas.

¿El mal tiempo estropeará el "ensayo de eclipse"?

Ahora bien, las condiciones meteorológicas pueden estropear la visión del sol este jueves 30 de abril. Según previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan cielos nublados durante todo el día.

Especialmente hasta las 17:00 horas, tramo del día en el que se prevén precipitaciones. El sol volverá a brillar el resto del día, aunque justo a la hora del inicio del eclipse -pasadas las 19:00 horas- las nubes retornarán con alta probabilidad de lluvia.

Por su parte, Meteogalicia tampoco prevé cielos muy nubosos durante esta tarde. Eso sí cabe recordar que cualquier obstáculo puede arruinar la visión del sol, ya que el eclipse ocurrirá muy cerca del horizonte, algo poco habitual para eventos astronómicos de este tipo.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028. "No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053", señala el IGN.