La oposición de Vigo contra la tasa turística del Concello: "simulacro" y ordenanza "incompleta"

El Concello de Vigo sigue adelante con la implantación de la tasa turística en la ciudad, tras haberle dado luz verde hace una semana en Xunta de Goberno. La decisión no ha calado bien en la oposición y tanto Partido Popular (PP) como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado este jueves diversas enmiendas a la ordenanza fiscal aprobada por el alcalde Abel Caballero y su equipo.

La presidenta del grupo municipal 'popular', Luisa Sánchez, ha asegurado que el expediente municipal está "incompleto". "¿A qué se destinará la recaudación que se le cobrará a los turistas? ¿Cómo afectará al tráfico de cruceros? ¿En qué condiciones tendrán que afrontar los hosteleros el cobro de esa tasa?", ha cuestionado.

En consecuencia, una de sus demandas al Concello es la elaboración de una memoria económico-financiera que cuantifique los "costes reales imputables al turismo en nuestra ciudad". "La improvisación a la que nos tiene habituados el señor Caballero no puede justificar que no se detalle con precisión en qué se gastará el dinero", ha apuntado, así como ha afirmado que se estima que "la tasa reportará unos dos millones de euros".

También ha exigido que se precise cuál será la carga administrativa que soportarán los operadores turísticos, así como una evaluación de este coste y la simplificación de las gestiones. Asimismo, ha subrayado que el expediente no incluye ninguna mención a los mecanismos que se dedicarán a evaluar la eficacia de la medida.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación sobre el impacto en la llegada de cruceros al Puerto de Vigo. "¿Acaso se ha detenido el gobierno del señor Caballero a analizar la posibilidad de que esta tasa espante a las operadoras y que éstas decidan desviar cruceros a puertos alternativos?", ha preguntado Luisa Sánchez.

BNG: "Simulacro de mínimos"

Mientras el PP ha mostrado su preocupación por el impacto en las empresas del sector turístico, el BNG ha presentado 15 enmiendas para reforzar una ordenanza que han tachado de "simulacro de mínimos". El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, considera que la tasa turística propuesta por el gobierno local es un "mero trámite burocrático para cubrir expediente".

"Mientras los vecinos de Vigo sufren las consecuencias de la saturación turística, la masificación del centro y una emergencia habitacional sin precedentes, el alcalde prefiere proteger las cuentas de resultados de navieras y de los grandes operadores turísticos por encima de los intereses de la ciudad", ha sentenciado Igrexas.

Los nacionalistas han criticado que se fije sólo el 72% del recargo legal y demandan que se aplique al 100%. También exigen que se supriman los periodos de carencia contemplados, que han calificado de "regalos fiscales" a los cruceros y de "válvulas de escape" a las estancias largas". En este sentido, cabe recordar que los cruceros están exentos del pago de la tasa hasta julio de 2027 y que se aplicarán rebajas a los visitantes que pernocten durante más de cinco días.

Además, han criticado que las cuantías propuestas por el gobierno local son inferiores a las ya aprobadas en Santiago de Compostela y A Coruña. Así, consideran que Vigo deja fuera "millones de euros" que deberían destinarse a financiar servicios públicos y políticas activas de vivienda —de hecho, han propuesto dedicar un 40% del dinero recaudado por la tasa turística a políticas de acceso a la vivienda—.

Tasa según alojamiento