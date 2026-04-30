Un edificio histórico del Casco Vello se convertirá en una nueva vivienda de protección

El Consorcio Casco Vello de Vigo recuperará un edificio histórico, que se destinará a vivienda de protección. El organismo ha aprobado la compra del inmueble situado en el número 20 de la calle Real este jueves.

Según ha explicado la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, la adquisición del edificio permitirá "continuar con el trabajo de recuperación" del barrio histórico de la ciudad, así como con el objetivo de "ofertar vivienda a la ciudadanía" viguesa.

"El trabajo hecho durante los últimos 20 años va a tener continuidad, porque nuestro compromiso es firme y vamos a seguir en esta línea para que el Casco Vello tenga una rehabilitación integral en el menor tiempo posible y también aporte nuevas viviendas para nuevos vecinos", ha señalado la también presidenta del Consorcio Casco Vello.

La vivienda cuenta con cuatro apartamentos de un dormitorio, dos viviendas de tipo dúplex y dos bajos comerciales con una superficie total construida de 745 metros cuadrados. Actualmente, el edificio está "totalmente demolido" y se mantiene la fachada de la calle Real, construida en 1900.

Cabe resaltar que el plan del organismo es actuar de manera prioritaria en 25 inmuebles, entre los que se encuentra el edificio de la Rúa Real. Además, 20 edificios integran una lista de actuación secundaria. Este plan cuenta con una inversión de 15,1 millones de euros.