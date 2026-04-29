'Piti', Abel Caballero y David Regades

'Piti', Abel Caballero y David Regades Zona Franca

Ofrecido por:

Vigo

Zona Franca renueva su apoyo a O Marisquiño: "Un fin de semana excepcional, un evento único"

O Marisquiño es el mayor festival urbano de Galicia, más de 150.000 personas participarán en su 26ª edición

Información relacionada: Vigo financiará por completo el Marisquiño: "El festival será completamente gratuito"

Publicada

Zona Franca seguirá apoyando el mayor festival urbano de Galicia, O Marisquiño. El delegado especial del Estado, David Regades, ha sellado este miércoles el acuerdo de patrocinio del evento junto a su fundador y director, Carlos Domínguez 'Piti', y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Auditorio de Castrelos la mañana del concierto de Alejandro Sanz.

"Un fin de semana excepcional, un evento único", ha afirmado Regades durante el acto de presentación del acuerdo de patrocinio de O Marisquiño, que tendrá lugar del 6 al 9 de agosto. El delegado especial de Zona Franca ha asegurado que eventos como este fortalecen la economía de la ciudad y su área.

"O Marisquiño supone un gran impacto económico y social, con un retorno colosal", ha expresado Regades, que ha puesto en valor los tres ejes que representa O Marisquiño: economía del ocio, del tiempo libre y de la cultura. En esta línea, Caballero ha valorado que "no es nada fácil conseguir este nivel con la presencia de figuras mundiales".

Por su parte, 'Piti' ha agradecido la colaboración del Consorcio y del Concello en esta nueva edición, así como la decisión "del año pasado de cambiar el recorrido del Descenso Urbano para terminar en A Laxe, que fue un gran punto de inflexión". "Ya tenemos deportistas de primerísimo nivel confirmados para ese recorrido", ha avanzado.

Más de 150.000 personas participan cada año en O Marisquiño, según ha informado Zona Franca en nota de prensa. Así, Vigo se convierte en el gran referente de cultura urbana y deportes de acción, en el que durante cuatro días Samil y el centro de la ciudad vivirán la unión del deporte, la música y el arte.

El grueso de la actividad se instalará en la playa de Samil mientras se reserva el centro de la ciudad para la "prueba estrella por excelencia": el descenso urbano, que cada año concentra a miles de personas y que discurre desde la Fortaleza de O Castro hasta su finalización en el Centro Comercial A Laxe.