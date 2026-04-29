Zona Franca renueva su apoyo a O Marisquiño: "Un fin de semana excepcional, un evento único"

Zona Franca seguirá apoyando el mayor festival urbano de Galicia, O Marisquiño. El delegado especial del Estado, David Regades, ha sellado este miércoles el acuerdo de patrocinio del evento junto a su fundador y director, Carlos Domínguez 'Piti', y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Un fin de semana excepcional, un evento único", ha afirmado Regades durante el acto de presentación del acuerdo de patrocinio de O Marisquiño, que tendrá lugar del 6 al 9 de agosto. El delegado especial de Zona Franca ha asegurado que eventos como este fortalecen la economía de la ciudad y su área.

"O Marisquiño supone un gran impacto económico y social, con un retorno colosal", ha expresado Regades, que ha puesto en valor los tres ejes que representa O Marisquiño: economía del ocio, del tiempo libre y de la cultura. En esta línea, Caballero ha valorado que "no es nada fácil conseguir este nivel con la presencia de figuras mundiales".

Por su parte, 'Piti' ha agradecido la colaboración del Consorcio y del Concello en esta nueva edición, así como la decisión "del año pasado de cambiar el recorrido del Descenso Urbano para terminar en A Laxe, que fue un gran punto de inflexión". "Ya tenemos deportistas de primerísimo nivel confirmados para ese recorrido", ha avanzado.

Más de 150.000 personas participan cada año en O Marisquiño, según ha informado Zona Franca en nota de prensa. Así, Vigo se convierte en el gran referente de cultura urbana y deportes de acción, en el que durante cuatro días Samil y el centro de la ciudad vivirán la unión del deporte, la música y el arte.

El grueso de la actividad se instalará en la playa de Samil mientras se reserva el centro de la ciudad para la "prueba estrella por excelencia": el descenso urbano, que cada año concentra a miles de personas y que discurre desde la Fortaleza de O Castro hasta su finalización en el Centro Comercial A Laxe.