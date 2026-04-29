Vigo invierte 48.000 euros en mejorar el auditorio de Castrelos antes de la temporada de conciertos

Vigo invierte cerca de 48.000 euros en la ejecución de trabajos de mejora en el auditorio de Castrelos. Según avanzó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, las actuaciones estarán finalizadas en los próximos días y buscan optimizar tanto las instalaciones como la operatividad del recinto de cara a la temporada de grandes conciertos.

Entre las principales intervenciones destaca el refuerzo del muro de piedra de uno de los edificios situados en la zona, así como la cimentación con hormigón en su base para garantizar una mayor estabilidad. Además, se llevará a cabo una mejora de la pavimentación en los accesos, sustituyendo los actuales adoquines por un acabado "mucho más adecuado", en palabras del regidor.

Las obras también incluyen la mejora de la zona de descarga, un aspecto clave para la logística de los eventos. En este sentido, se actuará especialmente en el backstage, facilitando la entrada y montaje de los escenarios y equipos técnicos de los artistas, lo que permitirá una mayor accesibilidad y eficiencia en la organización de los conciertos.

Caballero ha subrayado que estas mejoras llegan en un momento en el que el auditorio de Castrelos ya cuenta con una destacada programación para el verano, con actuaciones confirmadas como Deep Purple, La Coral Casablanca, la ópera Carmen, Chayanne, Noches de Zarzuela, la ópera Nabucco, The Corrs, Viva Suecia o Iván Ferreiro.