Nueva condena para el estafador de alquileres en Vigo: 18 meses de prisión y multa de 1.260 euros

Juicio contra Pedro María M.O. , procesado en varias ocasiones por estafas cometidas en falsos alquileres de pisos en Vigo EP

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Pedro María M.O., como autor de un delito de estafa agravada, tras engañar a varias personas con falsos alquileres de varios inmuebles en Vigo y Sanxenxo.

El procesado, condenado ya anteriormente y con numerosas causas abiertas por el mismo delito, utilizaba plataformas como Milanuncios o Fotocasa para ofertar viviendas o pisos turísticos, sobre los que no tenía capacidad. Las víctimas adelantaban pagos como fianzas o reservas, pero nunca podían acceder a los pisos, ni recuperaban el dinero.

En este procedimiento concreto, Pedro María M.O., que está cumpliendo condena en prisión, fue juzgado por estafar a cuatro personas con falsos alquileres de inmuebles en el centro de Vigo y de una casa vacacional en Sanxenxo.

Según informa Europa Press, la Audiencia le ha condenado a 18 meses de prisión, y al pago de una multa de 1.260 euros. Además, deberá indemnizar a los perjudicados en un total de 2.400 euros. El tribunal destaca que las declaraciones de las víctimas, corroboradas por documentación de las transacciones, evidencian que el sospechoso actuó con ánimo de lucro, causando un perjuicio patrimonial significativo.

De esta forma, califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada, considerando que el engaño recayó, salvo en uno de los casos, que era para uso turístico en Sanxenxo, sobre viviendas destinadas a residencia habitual, lo que agrava la responsabilidad penal.