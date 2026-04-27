Ya es oficial: Vigo lanza 235.000 euros en ayudas para fomentar el empleo estable

Adiós a las prestaciones en Galicia si no cumples estos requisitos: estas son las personas que pueden perder sus ayudas

La Xunta de Goberno local de Vigo ha aprobado las bases reguladoras de una nueva convocatoria de ayudas municipales a la contratación dotada con 235.000 euros. Así lo anunció este lunes el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que el objetivo es "apoyar a autónomos y empresas para favorecer el empleo y mejorar las condiciones laborales".

Según detalló el regidor, la línea de subvenciones contempla distintas modalidades de apoyo: se incentivará la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos, se subvencionará la contratación indefinida de personas trabajadoras que se encuentren en situación de desempleo y se impulsarán acciones orientadas a reforzar la estabilidad laboral. Entre ellas, se incluyen ayudas para convertir jornadas parciales en jornadas completas o para transformar contratos fijos discontinuos en indefinidos.

"Queremos reforzar y apoyar el empleo", al tiempo que pretende contribuir a mejorar la calidad laboral de los trabajadores, explicó el regidor.

Edificios "más accesibles e inclusivos"

Asimismo, el Concello de Vigo ha adjudicado el mantenimiento y las licencias de un nuevo sistema de ayuda a la consulta de información mediante códigos QR destinado a personas invidentes o con baja visión. Según indicó Caballero, el contrato, valorado en 53.000 euros, permitirá implantar una nueva forma de señalización digital en edificios municipales: al escanear el código QR con el teléfono móvil, el dispositivo ofrecerá de manera inmediata la información disponible.

En palabras del regidor, esta iniciativa busca hacer los espacios públicos "más accesibles e inclusivos" a través de herramientas tecnológicas. El sistema permitirá que las personas con discapacidad visual puedan acceder a información de forma rápida, precisa y sin intermediarios.

El proyecto se pondrá en marcha como prueba piloto dentro del programa Vigo Edificios Inteligentes, que abarcará 173 edificios e instalaciones municipales.

Por último, la Xunta de Goberno de este lunes también aprobó una subvención de 18.000 euros para el desarrollo del proyecto deportivo de la Trasnos Béisbol Club.