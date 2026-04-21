Detenido el presunto autor de varios robos con arma blanca a taxistas de Vigo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han esclarecido tres robos con violencia e intimidación cometidos contra taxistas en Vigo durante el mes de abril.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los asaltos se produjeron los días 2, 5 y 9 de abril, todos ellos en una misma zona de la ciudad y con un modus operandi similar. El autor solicitaba un servicio de taxi y, al finalizar el trayecto, intimidaba al conductor mediante agarres violentos y el uso de un arma blanca. En uno de los robos llegó a sustraer hasta 400 euros.

En uno de los incidentes actuó acompañado de una mujer y, en el último asalto, la víctima sufrió una herida superficial en la cara durante un forcejeo.

Los datos aportados por las víctimas permitieron al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro establecer desde los primeros días una "línea de investigación sólida" que dieron sus frutos en la madrugada del 19 de abril. Un hombre y una mujer fueron detenidos en Vigo tras ser sorprendidos mientras sustraían combustible del depósito de un camión y, tras realizar diversas gestiones que confirmaron la relación de ambos con los robos a taxistas.

El varón ha sido detenido como presunto autor de los tres asaltos, mientras que la mujer está implicada en uno de los hechos, cometido conjuntamente. Ambos han sido puestos a disposición judicial.