La Xunta invierte más de 260.000 euros en la renovación del CEIP Chans-Bembrive de Vigo

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ha invertido más de 260.000 euros en la renovación de la cubierta del CEIP Chans-Bembrive de Vigo. Según explicó la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, durante una visita al centro este martes, la obra finalizó el pasado mes de enero y ya está a disposición de la comunidad educativa del colegio vigués.

Ortiz explicó que la intervención se centró en tres edificios del centro educativo, que abarcan desde el gimnasio deportivo hasta las construcciones auxiliares, dos patios cubiertos y la casa del conserje. El coste total de la obra ascendió así a 260.119,39 euros.

"Estamos invirtiendo en la ciudad con actuaciones tan importantes como la que ya hemos acometido en este centro, pero también quiero destacar reformas como la del CIFP Manuel Antonio, con más de 1,5 millones, o la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral, ya licitada y en proceso de adjudicación por un importe de 520.000 euros", dijo la delegada territorial.

Pavimentación en el CEIP Ramón y Cajal

Posteriormente, tanto la delegada como el director territorial visitaron el CEIP Ramón y Cajal de Vigo, situado en la calle Marqués de Valterra, donde en las últimas semanas se ha llevado a cabo la mejora de la pavimentación del patio de juegos de infantil con una inversión de 4.000 euros y la instalación de un nuevo parque infantil por importe de 3.000 euros.