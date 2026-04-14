Aparecen restos de la muralla de Vigo en las actuaciones previas a la humanización de la calle Laxe

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este martes la aparición de restos de la muralla de la ciudad en la zona de la rúa Laxe. Allí, se están ejecutando las catas arqueológicas previas a la humanización de esta calle y la rehabilitación de los bajos de la calle Carral.

"No van a parar la obra, pero vamos a detallar bien la muralla de la ciudad", ha asegurado el regidor olívico, que ha avanzado que van a buscar un "mecanismo" para proteger estos restos arqueológicos. "Vamos a empezar a estudiar una forma de poder ver toda la muralla que hay ahí debajo", ha añadido.

Los restos han aparecido a la altura del cruce de la calle Laxe con Travesía do Cónsul. Se trata de un tramo de muralla de dos metros de longitud y un ancho de 80 centímetros, que tendría continuidad bajo la acera dirección Carral.

El tramo tiene dirección norte-sur y sería la misma muralla que está tapada en la ventana arqueológica situada al final de la calle Carral. Están separadas por 18 centímetros y, según los expertos, la fortificación se dirige hacia el sur para llegar al Baluarte de Gamboa, una de las puertas de entrada a la villa de Vigo y donde se inició la Reconquista.

"No podemos renunciar a una parte tan importante de nuestra historia", ha concluido Caballero en un acto cerca de la Travesía das Escolas Públicas, donde avanzó algunas de las ideas del Concello para la humanización del último tramo de la AP-9 en Vigo.