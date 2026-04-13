El Tribunal de Instancia de Vigo acumula más de 9 millones de euros en ejecuciones pendientes de tramitar

El Tribunal de Instancia de Vigo acumula más de 29.000 ejecuciones pendientes de resolver, que han supuesto la acumulación de más de 9 millones de euros en las cuentas judiciales. Así lo ha denunciado Alternativas na Xustiza, que señala a la falta de personal y a la ley gallega de reforma de la Justicia como las causas de esta situación.

El sindicato ha recordado este lunes que ya habían avisado al Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y al Director Xeral, José Tronchoni, de que el cuadro de personal para tramitar la Ejecución Civil en el Tribunal de Instancia era "insuficiente". Por eso, consideran que la "pasividad" de la Xunta está provocando la paralización de ejecuciones judiciales.

"Los números no engañan y dejan en evidencia", han afirmado, así como añaden: "Entre las 13 plazas judiciales que existen en la ciudad de Vigo, en estos momentos hay más de 9 millones de euros acumulados por la falta de personal (gestores, tramitadores y letrados judiciales) para tramitar las ejecuciones pendientes".

En esta línea, han asegurado que hay más de 29.000 ejecuciones sin resolver, lo que impide que "miles de ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos reconocidos judicialmente". Además, han denunciado que el 100% de las ejecuciones de 2026 están sin incoar, más de 1.300 demandas paralizadas.

Alternativas na Xustiza han recalcado que el gobierno gallego "aprovechó la entrada en vigor de la NUMO para suprimir personal de refuerzo" y "tampoco hizo nada para lograr que el Ministerio de Justicia mantuviera el Letrado Xudicial de Reforzo que apoyaba al juez".

En concreto, han apuntado que la Xunta redujo más de un 40% del cuadro de personal que tramita las ejecuciones judiciales. "Todos los datos dejan en evidencia que el abandono de la Xunta de Galicia, y en particular de la Dirección Xeral de Xustiza, es absoluto", han incidido en una nota de prensa.

En consecuencia, han exigido a la Xunta la creación de 12 plazas de gestores o tramitadores y, al Gobierno, dos plazas de letrados.