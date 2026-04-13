Desalojan la antigua nave de Pescanova en Vigo, donde pernoctaban más de 20 personas

Imagen de archivo de un incendio en la nave el 9 de septiembre de 2025 Cedida

Agentes de la Policía Local de Vigo, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, han procedido este lunes a desalojar la antigua nave de Pescanova en Beiramar, unas instalaciones frecuentadas por personas sin hogar, en cumplimiento de un auto judicial.

Según informa Europa Press, esta nave lleva años sin actividad y en ella pernoctan personas en riesgo de exclusión. Ante los riesgos y la falta de salubridad, el Ayuntamiento requirió a la propiedad en numerosas ocasiones para que tomara medidas de seguridad, pero dichas medidas no fueron adoptadas.

En el desalojo de este lunes, que se ha llevado a cabo sin incidencias, fueron evacuadas de la estructura más de una veintena de personas. Hasta el punto se desplazó personal de los servicios sociales del Ayuntamiento para ofrecer a las personas desalojadas servicios de higiene, comedor, albergue y ofrecer citas para derivarlas a los recursos adecuados, según han explicado fuentes municipales.

Después de requerir a la propiedad, sin éxito, para que cerrara y asegurara la nave, el Ayuntamiento acabó acudiendo en febrero pasado a los juzgados, para ser la que, de forma subsidiaria, actuara en el inmueble.

En un auto del 26 de marzo pasado, el tribunal de instancia de Vigo, sección de lo contencioso administrativo plaza 2, autorizó la ejecución forzosa de la resolución en la que se ordenaba a los propietarios adoptar medidas de protección y tapiado de huecos.

El juzgado considera que concurren los requisitos para permitir la entrada y desalojo de la nave, que constituye "morada de una pluralidad indeterminada de personas que residen en él de modo supuestamente irregular" y que "se encuentra en un estado precario de conservación". "En particular los informes técnicos municipales ponen el acento en el mal estado de la edificación, ruinoso, con peligro de desprendimiento de cornisas y fachadas", expone el auto.

Al respecto, apunta que "resulta indispensable por este orden el desalojo total del inmueble, y posteriormente, el tapiado de sus accesos, puesto que su simple precinto se adivina insuficiente para conseguir el propósito último deseado que es preservar la integridad, la vida de las personas".

Igualmente, incide en que los informes policiales que se acompañan "ponen de manifiesto las numerosas incidencias que generan los frecuentes conatos de incendio que han tenido lugar en el edificio, las peleas, incluso la aparición de un cadáver"; en referencia al hallazgo de un hombre fallecido el pasado noviembre, tras haberse precipitado desde una altura en el interior de las instalaciones.

Tras desalojar a las personas que se encontraban en la nave, la Policía Local se ha quedado custodiando la zona para evitar riesgos y a la espera de que se lleven a cabo los trabajos de tapiado de la nave.