Vigo será desde este martes el punto de partida en Galicia de la salida diaria del tren a Barcelona

Renfe activa este martes, 7 de abril, una reorganización de servicios que altera de forma notable el mapa ferroviario del sur de Galicia y sitúa a Vigo en el centro de varios de los principales cambios.

La principal novedad es que el Alvia que une Galicia y Cataluña pasará a tener origen y destino fijo en la estación de Vigo Urzáiz y circulará todos los días, de modo que la ciudad gana peso como cabecera estable de una conexión de largo recorrido que hasta ahora alternaba su salida gallega entre Vigo y A Coruña.

De hecho, hasta hoy ambas ciudades se repartían en días alternos la salida de esta línea, aunque en la práctica, cuatro días a la semana partía desde A Coruña y tres desde Vigo.

El reajuste afecta directamente al corredor con Barcelona, pero también al funcionamiento cotidiano del tren en el área viguesa. Renfe explica que esta reordenación responde a necesidades operativas derivadas de las obras en la línea del Miño, entre Redondela y Guillarei, así como a otros trabajos ferroviarios en Galicia.

El resultado es una jornada de estreno con mejoras en algunas conexiones y, al mismo tiempo, con una red más compleja para los viajeros habituales de Vigo, Redondela, O Porriño o Guillarei.

Vigo gana centralidad en el largo recorrido

El cambio simbólicamente más potente es el del Alvia Galicia-Cataluña. Desde este martes, el servicio pasa a salir y llegar siempre desde Vigo Urzáiz, circulará a diario y lo hará por Santiago de Compostela, incorporando además paradas en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Con ello, Renfe refuerza la conexión directa de estas ciudades con destinos de Castilla y León, Aragón y Cataluña.

Mientras, A Coruña pierde el enlace directo con Cataluña, aunque Renfe mantiene la posibilidad de viajar mediante transbordo en Santiago. Según la compañía, se trata de una adaptación operativa, no como una supresión del corredor, pero en la práctica el nuevo esquema desplaza el foco hacia Vigo y consolida a Urzáiz como uno de los nodos ferroviarios gallegos con más visibilidad en el largo recorrido.

Este mismo lunes, desde Renfe aclaraban que se trata de una modificación temporal debido a las obras de mejora que se están realizando en la infraestructura ferroviaria entre Guillarei y Redondela, y en la nueva estación intermodal de A Coruña. Por esto, añaden, "una vez finalizadas las actuaciones, se restablecerá el recorrido habitual".

Cambios inmediatos para los viajeros del área de Vigo

Más cambios para el área de Vigo. Durante aproximadamente un mes, los trenes con origen o destino Santiago de Compostela y A Coruña dejarán de tener origen y destino Vigo Guixar y pasarán a hacerlo desde Vigo Urzáiz.

Además, por el nuevo itinerario, ya no efectuarán parada en Redondela ni en Redondela Picota, sino en Redondela AV, lo que obligará a muchos usuarios a revisar no solo la hora de su tren, sino también la estación exacta en la que deben subir o bajar.

La modificación de mayor duración será la que afecta a la línea del Miño. Los trenes regionales con origen o destino Ourense y Ponferrada realizarán por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Guillarei, mientras que los Intercity hacia Portugal sustituirán el tren por autobús entre Vigo Guixar y Valença do Minho.

Esta solución, también provisional, se mantendrá aproximadamente durante un año, hasta que concluyan las obras de Adif, han señalado desde la compañía de ferrocarriles.

Refuerzo hacia Ponferrada

Junto a esas limitaciones, Renfe introduce también una mejora de oferta. Desde este mismo 7 de abril entra en servicio una segunda frecuencia diaria por sentido entre Vigo Guixar y Ponferrada.

El nuevo tren partirá de Vigo a las 8:30 horas y llegará a Ponferrada a las 14:00; en sentido contrario, saldrá a las 16:05 y llegará a Vigo a las 21:33. La operadora sostiene que este refuerzo amplía las opciones de viaje tanto de mañana como de tarde y ayuda a mantener servicio en estaciones como O Porriño, Guillarei y Redondela.

Esta nueva frecuencia actuará como medida de compensación, porque también desde este martes el Alvia Transversal dejará de parar en varias de esas estaciones.

Para los viajeros, la recomendación más sencilla es mirar dos veces el billete antes de salir de casa.