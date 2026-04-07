Caballero contesta al PP sobre el AVE por Cerdedo: "Se mantienen los plazos, hay un error en la respuesta" Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha salido al paso de las manifestaciones del PP local, que este lunes aseguraban que, en una respuesta a una cuestión planteada en el Senado por el Grupo Popular, el Ministerio de Transportes reconocía que había un retraso en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del AVE por Cerdedo.

Caballero ha mantenido que el calendario válido es el que él mismo pactó con Transportes en 2025, según el cual se realizaría un único paquete de trabajo para actualizar el estudio informativo, completar los trabajos ambientales y tramitar la DIA en 24 meses.

Así, el Ministerio licitó en abril de 2025 el estudio informativo complementario para tramitar la evaluación ambiental de la variante por Cerdedo, lo adjudicó en agosto y en septiembre de este pasado año comunicó el inicio del estudio.

"Actualmente está todo en marcha, con previsión de comenzar la información pública, como habíamos acordado, en marzo del año 2027 y la previsión de la obtención de la declaración de impacto ambiental en septiembre del año 2027", ha confirmado el regidor.

Además, Caballero ha añadido que en la respuesta escrita del Gobierno es correcta hasta que indica que Adif está preparando la documentación para un seguimiento hidrogeológico y que este contrato, de 60 meses, sirve para "actualizar las soluciones" y obtener el DIA.

"La declaración de impacto ambiental no depende para nada de este estudio de Adif", ha indicado, y ha añadido que se trata de un contrato que también se hacen "con el tren funcionando", ya que "se mantiene el estudio hidrogeológico con los trenes ya construidos y operando".

Según el alcalde de Vigo, "hay una equivocación en la respuesta", tal y como ha confirmado con el Ministerio de Transportes, del que ha recibido "la garantía" de que todo sigue "en tiempo y forma", por lo que, previa información pública en marzo de 2027, la DIA estará disponible en septiembre de 2027.