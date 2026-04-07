Caballero carga contra Rueda por el aeropuerto de Vigo: "Cuando las propuestas son disparatadas, hay que criticarlas"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado con dureza contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusa de respaldar "indirectamente" la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia que plantea reducir o eliminar vuelos en el aeropuerto vigués.

En un audio difundido este martes, Caballero critica que Rueda haya evitado rechazar públicamente la iniciativa y defiende que este tipo de planteamientos deben ser contestados con claridad. "Cuando las propuestas son disparatadas, claro que hay que criticarlas", señala el regidor, que considera que la iniciativa perjudica directamente a la ciudad.

El alcalde va más allá y sostiene que fue el propio presidente autonómico quien alentó al Clúster Turístico a plantear la concentración de vuelos en Santiago de Compostela, en detrimento de Vigo. A su juicio, esa relación explicaría la falta de una "desautorización categórica" por parte de la Xunta.

En esta línea, el regidor también denuncia una supuesta estrategia coordinada entre la Xunta y el clúster turístico para restar peso al aeropuerto de Vigo, llegando a afirmar que el Gobierno autonómico preferiría su cierre. "Para Vigo es peor Rueda que lo que fue Feijóo", asegura en referencia al anterior presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Pese a ello, Caballero se muestra contundente sobre el futuro de la terminal olívica y garantiza que la ciudad seguirá impulsando nuevas rutas. "En Vigo va a haber vuelos. Los vamos a conseguir y los vamos a tener", concluye.

El PP de Vigo le pide al Clúster que "rectifique"

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, se dirigió al Clúster de Turismo para instarle a que "rectifique" y retire su propuesta. "Quiero reiterar mi profundo rechazo a esta iniciativa", afirmó.

Sánchez reconoció que se trata de una propuesta no vinculante, pero subrayó que "resulta del todo improcedente". "Los datos reflejan que el aeropuerto de Vigo tiene un gran potencial y capacidad para superar los dos millones de viajeros", añadió.

Además, la dirigente popular pidió a la Xunta de Galicia que deje clara su posición respecto al proyecto, que es "contraria a su apoyo".

"Lo que hace falta es planificación y rigor", concluyó Sánchez, defendiendo la necesidad de estrategias sólidas para el desarrollo turístico de la ciudad.

Propuesta del Clúster de Turismo

El Cluster de Turismo ha propuesto la especialización de los aeropuertos gallegos, orientando la actividad de la terminal viguesa hacia los viajes profesionales y de negocios. El documento del Clúster recoge las conclusiones de una mesa de expertos y plantea hasta ocho líneas de actuación, con el fin de lograr mayor coordinación entre Peinador, Alvedro y Lavacolla. Fomentar un uso complementario de las infraestructuras, mejorar la accesibilidad y aumentar las frecuencias hacia mercados prioritarios son algunos de los objetivos.

Además de la especialización de las terminales gallegas, han propuesto la creación de un interlocutor profesional especializado en la captación de rutas aéreas. Esta figura contaría con capacidad de negociar con aerolíneas, operadores turísticos y destinos estratégicos.

También plantean la implicación directa del sector en la promoción del destino. Empresas y entidades plantean participar en presentaciones, encuentros profesionales y acciones en mercados estratégicos, reforzando una imagen de unidad ante las aerolíneas.

El documento incluye también otras líneas de trabajo, como la mejora de la intermodalidad terrestre, el refuerzo de conexiones con grandes hubs internacionales, la colaboración con el aeropuerto de Oporto o el impulso de programas para fortalecer la conectividad fuera de la temporada alta.