La tecnología da aires renovados a los taxis de Vigo: "Tenemos que adaptarnos"

Al filósofo y escritor Miguel de Unamuno se le atribuye la frase "el progreso consiste en renovarse", que ha pasado al refranero popular en la forma "renovarse o morir". Algo así debió pensar el sector del taxi con la llegada de los VTC, en forma de lobo que poco a poco perdía la piel de cordero.

En Vigo, plataformas como Uber han tardado más en aparecer, pero a mediados de junio del año pasado, comenzaban a circular sus vehículos por las calles de la ciudad olívica. Es cierto que lo hacían de forma ilegal, sin licencia, un modus operandi repetido en otras plazas donde terminaron imponiéndose.

Mientras el cerco a estos servicios comenzaba a estrecharse, o al menos se intentaba, lo cierto es que aparecía una competencia, desleal en este caso, al taxi; un servicio público, reglado y con respaldo municipal que hasta ahora coexistía en paz y armonía con Vitrasas y motos y coches de alquiler.

También existen antecedentes, propuestas que buscan esa adaptación al medio, como la app Compartaxi, que se presentaba en 2021 como "el BlaBlaCar de los taxis".

Primero, se alzaron ante el invasor, que lo hacía como el germen que poco a poco destruye un ecosistema, pidieron que se actuase contra él y usaron todas las armas a su alcance para detener la plaga. Ahora, la estrategia se acerca más al, tirando de nuevo de refranero popular, "si no puedes con ellos...".

Los aires renovados al sector del taxi han llegado en forma de tecnología. Una tecnología nueva para el servicio, pero suficientemente conocida en otros lugares. Por un lado, desde Central Radio Taxi, la cooperativa que aúna la mayor parte de las licencias de Vigo, se anunció la puesta en marcha de Blyr, una app desarrollada por una empresa local.

Vitaxi

Antes de su presentación oficial, también hizo acto de presencia otra propuesta, en este caso una plataforma de nombre Vitaxi, que desdobla sus servicios; por un lado, ofrece al taxista un menor coste que el actual y ventajas económicas, entre otras cosas, mientras que, por otro, al cliente le facilita el acceso a otra aplicación para pedir taxis.

La operadora, que contó en su arranque con casi un centenar de asociados, presta servicio a través de los teléfonos 986 27 28 29 y el 986 06 07 07, whatsapp y la app Move by Taxi, que está disponible para iOS y Android. Esta aplicación ofrece desde la geolocalización del vehículo que prestará el servicio hasta la posibilidad de pagar directamente desde el teléfono.

El CEO de Vigo Taxi System, Antonio Soto, explicaba en su presentación que esta nueva plataforma nace con vocación de apoyar al sector del taxi y potenciarlo. "Queremos que el taxista trabaje mejor, con más herramientas, con mejores condiciones y, sobre todo, con mayor rentabilidad, que es lo que ahora mismo tienen más mermado en el sector

Blyr

Preguntada por las razones que le llevaron a que la puesta en marcha de una app para mejorar el servicio del taxi en Vigo fuera una de sus bazas electorales, la actual presidenta de Central Radio Taxi, Nuria Fernández, reconoce que "hay que modernizarse".

"El mundo, el sistema, demanda otras formas de comunicación y tenemos que adaptarnos", dice a Treintayseis. Lo que tenía claro desde el principio era que tenían que "dar un giro, darle la vuelta a todo lo que se conocía" y que estaban en la obligación de "cambiar"; dicho de otra forma, "competir con las mismas armas" que las VTC.

La demanda de esta modernización, o adaptación a los nuevos tiempos, no era sólo externa, sino también interna. "Lo demandaba la ciudadanía, pero también los propios taxistas, gran parte del gremio, pero necesitaban un aliciente", explica.

Promesa cumplida

Ese aliciente era el impulso que desde el nuevo equipo directivo de Central Radio Taxi se le ha dado al lanzamiento de una aplicación para móviles. Fernández se hizo con la victoria en los comicios celebrados a finales de septiembre del 2025, en los que le votaron 167 de los 328 profesionales del taxi que participaron y tomaba, así, el relevo de Manuel Chorén.

Entre otras promesas, estaban la de reformar la atención telefónica e implantar esta app para agilizar la petición de vehículos. "Pedir un taxi debe ser más fácil y más rápido", defendía la propia Nuria en su nombramiento como presidenta.

De momento, la llegada de Blyr, también disponible para iOS y Android, a la flota mayoritaria de Vigo, con 421 taxis, ha sido bien recibida. "La gente está contenta, el que pide por primera vez, vuelve a usar la aplicación", celebra Nuria, que deja claro que "estamos en el inicio, hay que adaptarse e ir corrigiendo los pequeños fallos a través del uso".

Una adaptación a la que no le da "mucho tiempo", "en unos días estarán todos adaptados". "Va a funcionar muy bien", sentencia.

Apoyo municipal

Por el momento, este es el primer gran hito de su mandato, con seis meses recién cumplidos en el cargo. Un tiempo que reconoce que ha sido "estresante", con todo lo que ha supuesto este lanzamiento, pero también "muy bonito". "Tenemos mucha ilusión y deseamos que salga todo bien", ratifica.

Desde el sector siempre han asegurado sentirse "muy respaldados" por el alcalde, Abel Caballero, que en múltiples ocasiones, especialmente cuando se oteaba en el horizonte la sombra de los VTC, se ha erigido como "defensor del taxi". Algo que refrenda la presidenta de Central Radio Taxi.

"Siempre nos ha apoyado, somos un servicio público y es normal que él nos pida más, nosotros sólo podemos decirle que pondremos todo de nuestra parte", refrenda.