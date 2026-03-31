Llamamiento en Vigo contra la guerra y la "escalada bélica imperialista": "Intentan morir matando"

Cerca de un millar de personas se manifiestan en Vigo contra el fascismo, a 3 de marzo de 2026 Treintayseis

La guerra en Oriente Medio sigue agravándose. Este martes, Israel ha anunciado que demolerá todas las viviendas de localidades libanesas fronterizas "siguiendo el modelo" de Gaza, mientras continúa el conflicto con Irán. Bajo este contexto, el BNG ha hecho un llamamiento contra el aumento del gasto militar y la "escalada bélica imperialista", rechazando el desfile de las Fuerzas Armadas que se celebrará en Vigo en mayo.

El frente nacionalista ha presentado este martes en Vigo la campaña 'Na Galiza: paz, soberanía e dereitos', con la que van a exigir durante los próximos meses que el Gobierno de España y la Xunta de Galicia dejen de "alimentar la industria de la guerra".

"Estamos viviendo un momento crítico en la historia de la humanidad, donde los EEUU y la OTAN intentan morir matando, construyendo enemigos para justificar la guerra", ha denunciado la secretaria nacional de organización del Bloque, Lucía López, en una rueda de prensa junto al portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

En este sentido, han alertado que la deriva bélica es "una clara amenaza para la paz mundial que sólo trae destrucción y sufrimiento para los pueblos agredidos", así como "consecuencias directas" para la vida de la ciudadanía gallega y viguesa.

El BNG ha defendido una "alternativa clara": neutralidad, salida de la OTAN, la reducción del gasto militar, la inversión en servicios públicos y servicios sociales, la devolución de los espacios militares en Galicia y la oposición de cualquier intento de recuperar el servicio militar obligatorio.

"El PP está totalmente alineado y entregado a la guerra imperialista, mientras el PSOE impulsa el mayor aumento del gasto militar de la historia reciente", ha criticado López en referencia a sus adversarios políticos. En esta línea, Igrexas ha exigido al Ejecutivo estatal que cancele el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo.

"Exaltación militarista y españolista"

El portavoz municipal del BNG ha definido este acto como "exaltación militarista y españolista" y ha afirmado que "no se trata de un acto neutro sino de propaganda" para normalizar el militarismo y justificar una carrera armamentística que sólo beneficia a las grandes potencias.

"No se puede predicar el 'No a la guerra' y después llenar las calles de Vigo de soldados y armas en un acto presidido por la monarquía", ha criticado Igrexas en relación al PSOE, acusándolo de defender un "pacifismo de cartón piedra".

Por esta razón, ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada por la Plataforma Galiza pola Paz, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Vigo. La marcha coincidirá con el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad, ya que su objetivo es "impedir que Galicia y Vigo sean escenario de la propaganda bélica".