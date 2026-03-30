Vigo insta a Xunta y Deputación a cofinanciar la ampliación de Balaídos para el Mundial 2030

Vigo exigirá a la Xunta de Galicia y a la Deputación de Pontevedra cofinanciar la ampliación de la grada de Tribuna a partes iguales con el Concello. La moción ha sido debatida este lunes en pleno municipal y ha salido adelante con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de PP y BNG.

En este sentido, la teniente de alcalde, Carmela Silva, ha mostrado su disconformidad con el papel de los populares. Considera que la Xunta "apoyó desde el primer momento y con declaraciones públicas la candidatura de A Coruña sin conocer el proyecto y el coste", como sí reclama a Vigo, cuya candidatura lleva "dos años parada".

El portavoz socialista, Carlos López Font, ha repasado todas las vicisitudes por las que ha pasado la candidatura olívica, como recoge Europa Press. "PP, Rueda y Louzán han trabajado para que Vigo se quedara fuera", ha reprochado el edil del PSOE, que ha calificado la decisión de la RFEF de enviar finalmente el proyecto olívico a la FIFA como una "reconquista".

"No sólo es una obra, es una inversión estratégica y la pieza clave para cumplir con los estándares internacionales que exige albergar encuentros de una Copa del Mundo", ha añadido López Font, que ha señalado que la contribución de Xunta y Deputación debe comenzar durante la ejecución de las obras de desplazamientos de colectores.

La abstención de PP y BNG

Por su parte, la presidenta y portavoz del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado al gobierno local a dejarse de "excusas" y presentar los proyectos, presupuesto y cronograma para la ampliación de Balaídos. "Toca que se dé prisa. El propio Abel Caballero reconocía hace unos diez días que no tiene proyecto constructivo", ha indicado la dirigente popular.

"¿Qué plan tienen? ¿Cuándo tendrán los proyectos de ejecución para reubicar los colectores de Tribuna y para ampliar la capacidad de Balaídos? ¿Cuánto van a costar estas obras? ¿Y el resto de actuaciones necesarias? Por el bien de la ciudad: diseñen una hoja de ruta para llegar a tiempo", ha aseverado Luisa Sánchez.

El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha acusado al gobierno local de vestir de "épica" este debate para ocultar que, en realidad, Xunta y Diputación ya están aportando lo mismo que el Ayuntamiento para esas obras en Balaídos, es decir, "cero euros".

"Cero euros es lo que hay en los presupuestos municipales, no existe un proyecto (...) vaya candidatura imbatible", ha ironizado el concejal del BNG, que ha adelantado que presentarán una enmienda para pedir que el gobierno de Caballero haga pública toda la información sobre la candidatura y que se cree una comisión informativa especial.

Reconquista, de Interés Internacional

El pleno municipal también ha debatido sobre la posibilidad de solicitar a Xunta y Deputación que destinen la misma cantidad económica que el Concello para lograr que A Reconquista sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La moción ha contado con el apoyo unánime de toda la Corporación Municipal.

"El futuro de A Reconquista pasa por seguir creciendo", ha afirmado la responsable de Política Social y Participación Ciudadana del Concello, Yolanda Aguiar, quien ha asegurado que "esa proyección requiere el apoyo económico de todas las administraciones, no sólo del Concello de Vigo".

Al respecto, Luisa Sánchez ha criticado la ausencia del alcalde, Abel Caballero. "Está ausente porque en realidad la Reconquista le importa bien poco", ha recriminado la edil popular. El regidor socialista aseguró este domingo que iba a aprovechar su visita a Ferraz para reunirse con los ministros de Justicia, Félix Bolaños, de Transporte, Óscar Puente, Transformación Digital, Óscar López, y Deportes, Milagros Tolón.

Modificación de crédito

Además, el pleno ha dado luz verde a dos modificaciones de crédito extraordinarias, con cargo a remanentes, por un total de 15,6 millones de euros. La moción ha salido adelante con los votos favorables del grupo socialista y el 'no' de la oposición.

El encargado de defender la posición del gobierno ha sido el edil de Hacienda, Jaime Aneiros, que ha explicado que este crédito extraordinario servirá para reforzar la política de vivienda, humanizar zonas de la ciudad, ayudar a entidades sociales y vecinales, al Servizo de Axuda no Fogar, o a actuaciones como la estatua dedicada a Iago Aspas o la organización de una exposición sobre Julio Verne.

Mientras, la concejal del PP, Patricia García, ha acusado al gobierno municipal de recurrir a las modificaciones de crédito para solventar su "desidia" en la ejecución presupuestaria, y ha criticado la "falta de ambición" en las actuaciones que se financiarán con estos remanentes, como recoge Europa Press.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha criticado que esta modificación de crédito no sirva para dar las "respuestas a la altura" que la ciudad de Vigo necesita, sino que se destine a actuaciones ya previstas o humanizaciones. En ese sentido, ha reivindicado las 177 enmiendas presentadas por su grupo, para aumentar la dotación de políticas de vivienda, políticas sociales, medidas de apoyo al comercio local o a la creación de empleo.