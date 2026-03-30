Cangas (Pontevedra) muestra su "desencanto" por el cambio de topónimo: "Ou sen 'apelido' ou coa forma correcta"

El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes el cambio de 12 topónimos de concellos, varios de ellos en la provincia de Pontevedra.

En el caso de Cerdedo-Cotobade y de Mondariz-Balneario, en el nuevo Nomenclátor de Galicia aparecerán sin el guion, es decir, Cerdedo Cotobade y Mondariz Balneario.

Más matices tienen las modificaciones de A Cañiza, que pasa a ser A Caniza, y Cangas do Morrazo, que a partir de hoy tendrá como topónimo oficial Cangas de Morrazo.

Desde el Concello cangués han mostrado su "desencanto" tras oficializarse el cambio, ya que no se han tenido en cuenta las alegaciones a la decisión tomada por la Real Academia Galega remitidas por el departamento de Normalización Lingüística.

En ella, se solicitaba que o bien se quedase sin "apellido" o se mantuviese la fórmula "do Morrazo". De hecho, anteriormente se había determinado a través de una resolución de la RAG que el nombre era, simplemente, Cangas, a diferencia de otros lugares del mismo nombre, a los que sí acompaña un "apellido", como Cangas de Onís.

"Como solución histórica real non debería ser nin 'de' nin 'do', pero dado que se quere engadir, non ten sentido que decidan facelo con 'de Morrazo'", explican fuentes municipales a Treintayseis, que añaden que no recibieron más explicaciones que las recogidas en la resolución que se hizo pública el pasado mes de julio.

"É a aplicación da lei de topónimos"

Por su parte, desde A Cañiza, ahora A Caniza, explican que "non se trata de estar de acordo ou non, é o que corresponde según a lei de topónimos".

Su alcalde, Luis Piña, ha trasladado a Treintayseis que el cambio llega tras "un traballo previo dos académicos" y ha recordado que se hizo una reunión con los vecinos para explicarles los motivos del cambio. "Somos dos últimos concellos galegos en cambiar ó topónimo, e según os estudos e as probas históricas, o noso nome orixinario é A Caniza", añade.

Según Piña, "entre os veciños hai diferentes pareceres, a algúns les parece ben, a outros non tanto, pero éramos conscientes de que tarde ou temprano cambiaríase". El regidor recibió este mismo lunes la llamada del Secretario Xeral da Lingua, Valentín García Gómez, para comunicarle la decisión del Consello.