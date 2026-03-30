Beiramar se enfrenta a la "pérdida irreparable" de una nave "clave" de la memoria industrial de Vigo

Lona de la empresa encargada de la demolición de la nave de Sacco, en Vigo Beiramar da Xente

Vecinos de Vigo han alertado este lunes del inicio de las obras de demolición de la nave de Sacco, en el número 30 de Jacinto Benavente. Han denunciado que se trata del comienzo del "desmantelamiento del sistema industrial histórico de Beiramar".

"La nave de Sacco elimina una pieza clave de la lógica productiva del conjunto. No estamos ante un edificio aislado", han afirmado desde la plataforma vecinal Beiramar da Xente. Consideran que esta fábrica permitía "entender cómo funcionaba el sistema conservero: producción, almacenamiento y relación con el puerto".

Estos vecinos de Vigo han asegurado que la fachada industrial de Beiramar perderá "autenticidad" y se convertirá en "una representación parcial" y "desconectada" de su función original sin "estructuras intermedias" como la nave de Sacco. "Su desaparición no es un hecho aislado, sino un precedente que expone el resto del sistema a la misma lógica de sustitución progresiva", han recalcado.

En este sentido y con el objetivo de conservar estos edificios que construyen el paisaje de Beiramar y la memoria obrera de generaciones vinculadas al mar, han reclamado que cualquier intervención en la zona incorpore un inventario completo de las estructuras y de la maquinaria existente, la conservación e integración real del patrimonio industrial, y evitar la sustitución y el "fachadismo".

"No se trata de frenar la transformación, sino de hacerla bien. Vigo no puede construir su futuro borrando las estructuras que explican su pasado", han señalado desde Beiramar da Xente, plataforma vecinal que considera que "está en juego" la identidad industrial de la ciudad.

El futuro de Fribesa

Asimismo, Beiramar da Xenta ha hecho referencia al nuevo hub audiovisual que busca impulsar el delegado de Estado de la Zona Franca, David Regades, en la nave de Fribesa, así como a las intenciones manifestadas por la Autoridad Portuaria de destinar el ámbito a nuevos usos estratégicos.

Han valorado positivamente estas iniciativas, aunque han advertido del riesgo de desarrollarlas al margen del patrimonio industrial existente. En este sentido, han reiterado que el ámbito de Jacinto Benavente no es una suma de edificios aislados, sino un sistema coherente que explica la construcción histórica de Vigo como ciudad industrial y portuaria.

El legado italiano en Beiramar

La nave en proceso de demolición fue construida en 1920, cuando el crecimiento del puerto empujó las industrias del Areal y Guixar al arenal de Coia. Pertenecía a la familia Sacco, uno de los ejemplos más relevantes de la influencia italiana en la industria conservera viguesa: capital extranjero que llegaba atraído por el potencial pesquero gallego y la posición estratégica de la ciudad.

Como explica en un artículo Beiramar da Xente, la fábrica tenía capacidad para producir tanto conservas como sus propios envases. "Demuestra un modelo de negocio autosuficiente, característico de las grandes conserveras de la época", apuntan sobre un edificio que permite entender cómo funcionaba el sistema conservero a principios del siglo XX.