Vigo mejora su conexión con Ponferrada: Renfe pone en marcha una segunda frecuencia diaria de Regional

Renfe mejora la comunicación ferroviaria entre Vigo y Ponferrada con la programación de una segunda frecuencia diaria de Regional en cada sentido a partir del próximo 7 de abril.

Según ha podido saber Europa Press, desde Vigo Guixar esta segunda frecuencia saldrá a las 08:30 horas y llegará a Ponferrada a las 14:00 horas. En sentido contrario, la hora de salida será a las 16:05 y llegará a la ciudad olívica a las 21:33 horas.

Según explica Renfe en un comunicado,con los nuevos horarios, "los viajeros pasan a disponer de alternativas de viaje tanto de mañana como de tarde".

Los billetes y la información de horarios de las paradas intermedias ya están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en renfe.com