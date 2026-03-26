Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional Davdid Zorrakino - Europa Press

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La Policía Nacional investiga un atraco a una sucursal bancaria de Castrelos, en Vigo

El robo sucedió poco antes de las 9:00 horas y por el momento no se han producido detenciones

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Susto entre los vecinos y vecinas de Castrelos, en Vigo. Un atraco a una sucursal bancaria en esta parroquia ha obligado a movilizarse a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación al respecto.

Un autobús de Vitrasa en una imagen de archivo.

Según han indicado fuentes policiales consultadas por Europa Press, el suceso se produjo minutos antes de las 09:00 horas de este miércoles cuando un hombre de mediana edad accedió a la sucursal.

Por el momento, no se han producido detenciones y la Policía Nacional tiene abierta una investigación. Medios locales han detallado que el varón, que actuaba en solitario y armado con una pistola "aparentemente falsa", accedió a la oficina mientras los empleados reponían dinero del cajero automático.