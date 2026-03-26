La Policía Nacional investiga un atraco a una sucursal bancaria de Castrelos, en Vigo

Susto entre los vecinos y vecinas de Castrelos, en Vigo. Un atraco a una sucursal bancaria en esta parroquia ha obligado a movilizarse a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación al respecto.

Según han indicado fuentes policiales consultadas por Europa Press, el suceso se produjo minutos antes de las 09:00 horas de este miércoles cuando un hombre de mediana edad accedió a la sucursal.

Por el momento, no se han producido detenciones y la Policía Nacional tiene abierta una investigación. Medios locales han detallado que el varón, que actuaba en solitario y armado con una pistola "aparentemente falsa", accedió a la oficina mientras los empleados reponían dinero del cajero automático.