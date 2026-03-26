Golpe al tráfico de drogas en Vigo: un detenido y un punto de venta desmantelado en Coia Policía Nacional

En el marco de la "Operación Le Gras", agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo- Redondela han detenido este jueves a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Asimismo, han conseguido desmantelar un punto de venta minorista de sustancias estupefacientes que operaba en el barrio de Coia.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, la investigación se inició a principios del mes de enero tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la existencia de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en una vivienda de la zona.

Tras diversas investigaciones, los agentes pudieron comprobar que el domicilio investigado funcionaba como un punto negro de venta de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís. Asimismo, constataron que el sospechoso no sólo realizaba las ventas desde su vivienda, sino que también se desplazaba para realizar entregas directas a clientes en distintos locales de hostelería, situados en el entorno de la Avenida Castelao.

Por todo ello, en la mañana de este jueves se llevó a cabo el registro del inmueble. Durante el registro, los agentes de la UDYCO incautaron cerca de 100 gramos de cocaína, 50 gramos de hachís, más de 7 gramos de heroína y sustancia de corte. Asimismo, se intervinieron más de 23.000 euros en efectivo, una pistola simulada y diverso material destinado a la dosificación y distribución de la droga.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de estupefacientes y puesto a disposición judicial en la misma jornada.