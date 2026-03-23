La Xunta licita la construcción de 50 viviendas de promoción pública en el barrio de Navia, en Vigo

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes en Consello de Goberno la licitación del contrato de construcción de 50 viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, parroquia de Vigo. Su importe asciende a más de 10,7 millones de euros, a los que hay que sumar el medio millón invertido en la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Según ha explicado el gobierno gallego en un comunicado, la obra será financiada íntegramente con fondos de la comunidad autónoma. Se prevé la construcción de dos edificios, cada uno en una parcela.

En la parcela M-IIIB-11 se construirá un edificio de 18 viviendas, de las cuales 12 serán de tres dormitorios. Las seis restantes tendrán dos habitaciones, de las cuales dos de estos inmuebles estarán adaptados para el uso de personas con movilidad reducida.

En la parcela M-IIIB-12 se construirá un edificio de 32 viviendas. Catorce dispondrán de dos dormitorios y seis de cuatro. Todas las viviendas contarán con plaza de garaje y trastero. Además, la Xunta ha subrayado que tiene en marcha 920 viviendas de promoción pública en Navia, de las 1.600 proyectadas.

PIA de Pontevedra

La Xunta de Galicia también ha aprobado el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar suelo en el ámbito SB2-fase II y SB5, en la zona de San Mauro, en Pontevedra, donde se prevén 2.010 viviendas, mayoritariamente protegidas.

Según ha explicado el presidente autonómico, se trata del quinto PIA tramitado por su gobierno tras el de Sagrado Corazón, en Lugo; el Ofimático, en Vigo; el de A Baiuca, en Arteixo, y el del SU1 Escorial-Vinteún, en Ourense.

El ámbito de Pontevedra abarca 21,45 hectáreas, cuyo eje central es el riachuelo de Ponte do Couto. La propuesta de ordenación prevé un número estimado de 1.643 viviendas protegidas y 367 libres, que serán de dos tipologías: vivienda colectiva en bloque abierto y vivienda unifamiliar.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello da Xunta David Cabezón / Xunta de Galicia

Como informa Europa Press, la propuesta conforma un gran parque fluvial continuo en todo el espacio fluvial del riachuelo. De hecho, "mantiene sus características naturales actuales", que le asignan una "gran calidad ambiental y permeabilidad" a las edificaciones propuestas.

Además, se incorporan áreas verdes complementarias distribuidas estratégicamente y "muy ligadas" al gran parque fluvial. Asimismo, se prevé la plantación o conservación de 2.300 árboles. El PIA también prevé 570 plazas públicas de aparcamiento y 2.278 privadas.