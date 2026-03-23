Caballero confirma que Vigo mantendrá los 8 Juzgados de Instrucción: "Entre mayo y junio se aprobará el decreto"

Vigo mantendrá sus 8 Juzgados de Instrucción y así lo recoge el borrador del decreto del Gobierno central, que se encuentra en tramitación preceptiva y a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial.

Así lo ha confirmado el alcalde Abel Caballero tras hablar esta mañana con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la "inquietud de que efectivamente se materialice" y "por si había alguna diferencia o había sucedido algo".

Caballero ha recordado que en una primera comunicación ya le había trasladado al ministro la necesidad de que se mantuviese, algo que le confirmó este pasado mes de enero.

"Todo fue por la vía en la que tenía que ir. En el borrador del decreto se mantiene el Juzgado número 8 de Instrucción de Vigo", ha explicado en un audio remitido a los medios. Según le ha garantizado Bolaños, el decreto está en "tramitación preceptiva y obligatoria" y "pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial".

En lo que se refiere a los plazos, el regidor ha explicado que esta tramitación durará "un par de meses" y el decreto se aprobará "a finales de mayo, principios de junio".

"En el mes de junio tendremos el juzgado número 8 de Vigo", ha sentenciado.

Hay que recordar que el pasado mes de junio, el Gobierno anunció el proyecto de Real Decreto en el que se recogía la creación de un nuevo juzgado especializado en violencia machista a costa de suprimir uno de instrucción en la ciudad olívica.

Guardias 24 horas

Caballero también ha informado de la reunión que mantuvo el pasado miércoles, 17 de marzo, con el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAG), en la que le plantearon la necesidad de más funcionarios en los juzgados de la ciudad y denunciaron los recortes de la Xunta de Galicia.

El alcalde de Vigo ha reiterado su apoyo a la reivindicación de los trabajadores para implantar guardias de 24 horas y "eliminar los recortes" que generan "que las resoluciones judiciales se retrasen".