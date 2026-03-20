Gran Vía de Vigo apagará sus fuentes por el Día Mundial del Agua

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo se suma a la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo domingo 22 de marzo. En concreto, el punto comercial llevará a cabo un gesto simbólico de sensibilización, por lo que durante toda la jornada permanecerán apagadas las fuentes ornamentales del centro y se detendrá el funcionamiento habitual de los sistemas de riego.

Según informan desde el centro comercial, con esta iniciativa quieren recordar la importancia de hacer un uso responsable del agua. "A lo largo de ese día, los visitantes del centro podrán observar que las fuentes y los sistemas de riego no estarán en funcionamiento, una medida puntual que busca visibilizar la importancia de pequeños gestos cotidianos orientados al ahorro de agua", explican.

El Día Mundial del Agua, promovido por Naciones Unidas desde 1993, tiene como objetivo concienciar sobre la relevancia del agua dulce y la necesidad de gestionar este recurso de forma responsable.