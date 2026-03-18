Detienen en Vigo a un joven con una orden de búsqueda, detención y presentación activa desde 2015

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un varón, H. O. C de 24 años de edad, sobre el que figuraba en vigor una orden de búsqueda, detención y presentación, requerida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, por una causa del pasado año 2015.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 21:50 horas del pasado domingo cuando unos agentes que realizaban labores de Vigilancia y Prevención en materia de Seguridad Vial observaron a un varón cruzar la Avda de Madrid en la confluencia con la Rúa Loureiro, en una zona que carece de paso habilitado para peatones.

Los agentes lo interceptaron y le advirtieron del peligro que este tipo de conductas supone, no solo para él, sino también para el resto de usuarios de la vía.

Tras proceder a su identificación, comprobaron que sobre él pesaba una orden en vigor de búsqueda, detención y presentación, emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz por una causa del año 2015. Por ello, se procedió a su inmediata detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente, en cumplimiento del citado requerimiento.