Sanidade pide a O'Mega que desalojen el Olimpia Valencia de Vigo como muestra de "buena voluntad"

El recién inaugurado Centro Integral de Salud Olimpia Valencia de Vigo se ha convertido en un nuevo eje de las protestas de los médicos de Atención Primaria, en huelga indefinida desde el pasado 2 de marzo y que ya ha provocado la cancelación de 50.000 consultas médicas.

Tras el encierro de un grupo de profesionales en las instalaciones este lunes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pedido al sindicato O'Mega que desalojen el centro médico como muestra de "buena voluntad" para negociar la finalización del paro, algo que, ha insistido, desde la Consellería siempre se ha mantenido.

Además, ha confirmado que han recibido el documento enviado por el sindicato con sus reivindicaciones. "Tras una vista por encima, es muy similar al del mes de noviembre. Con lo cual, muchas cuestiones están ya resueltas o en vías de resolución", ha señalado, aunque ha señalado que lo estudiarán más en profundidad.

Precisamente, Gómez Caamaño se ha reunido este martes con los gerentes de las áreas sanitarias para abordar el impacto de la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco, que se suma a la que mantienen en Atención Primaria. Así, cerca de 4.500 consultas fueron suspendidas este lunes y la repercusión en todos los niveles asistenciales del Sergas desde el inicio de las huelgas en diciembre, la cifra asciende a 188.645.

"Realmente optimista"

El conselleiro se ha mostrado "realmente optimista" sobre la negociación, aunque no ha confirmado la fecha que se convocará en la Consellería a O'Mega para celebrarla. Eso sí, espera que "las personas designadas por el sindicato" acudan "con un espíritu realmente constructivo" y que las conversaciones se hagan desde la "discreción, el respeto y por el compromiso mutuo de llegar a un acuerdo".

Sobre su presencia en esta reunión, ha señalado que esa "no es la cuestión", sino "solucionar el problema de atención primaria lo antes posible". "Por respeto al resto de los sindicatos que están negociando desde el mes de noviembre y el conselleiro no estuvo sentado en esas mesas de negociación, creo que no hace falta que este conselleiro esté en la mesa", ha reiterado.

Respuesta de O'Mega

O'Mega también se ha referido a los interlocutores de la negociación, rechazando las afirmaciones de que "pretendían elegir" a los comparecientes por parte de la Xunta. En el documento enviado por registro, manifiestan "expresamente" que "aceptará cualquier interlocutor que la Consellería designe y que únicamente espera que quien sea acuda a una hipotética reunión con talante constructivo y respetuoso con la parte sindical".

Respecto al encierro, informan de que ya ha cumplido su primera noche y matizan que "no ha sido convocado" por ellos, "de hecho en el mismo participan también afiliados de otros sindicatos y médicos sin afiliación sindical", pero han expresado su apoyo.

Según desvelaban este pasado lunes a Europa Press, el encierro es indefinido hasta que la Consellería acceda a negociar con O'Mega.