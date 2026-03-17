La Policía Local de Vigo detiene a una pareja por hurtar casi 600 euros en un comercio de la calle Urzáiz

La Policía Local de Vigo ha detenido a una pareja, J. J. Z., un hombre de 24 años, y N. A. B., una mujer de la misma edad, como presuntos autores de un delito de hurto.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas del pasado sábado 14 de marzo, cuando una patrulla fue alertada por la responsable de un establecimiento de la calle Urzáiz de que una pareja había sustraído varios objetos por un valor total de 588 euros.

La responsable relató que ambos accedieron al local por separado y que uno de ellos activó el arco de seguridad a la entrada, lo que llevó a los empleados a controlar sus movimientos a través del sistema de videovigilancia. De este modo, pudieron comprobar cómo sustraían diversos artículos antes de abandonar el establecimiento en dirección ascendente por la calle, separándose nuevamente.

Una de las empleadas siguió al varón mientras mantenía contacto telefónico con la responsable, facilitando a los agentes su descripción. Este fue interceptado en la calle Gran Vía, donde los policías procedieron a su identificación y a realizar un seguimiento discreto.

Los agentes observaron cómo el hombre se reunía posteriormente con la mujer en el interior del centro comercial Vialia, en la planta baja, en una zona próxima a los servicios. Tras identificarla, comprobaron que portaba varios de los objetos sustraídos en un bolso adaptado para inhibir las alarmas de los establecimientos.

Por todo ello, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.