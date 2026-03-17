Una mujer podrá cobrar en Vigo la 'legítima' a pesar de que su madre la desheredó

Una mujer podrá cobrar la parte de la herencia de su madre que le corresponde legalmente —la 'legítima'—, pese a haber sido borrada del testamento. Así lo ha confirmado la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Como informa Europa Press, la hija impugnó la decisión adoptada por su progenitora. El juzgado de primera instancia 13 de Vigo le dio la razón, acogiendo su demanda y declarando su derecho a percibir la 'legítima'. Esa sentencia fue recurrida por la hermana de la demandante.

La Audiencia ha confirmado la sentencia de instancia y, en su resolución del diciembre pasado, el tribunal provincial señala que "no existe duda" de la mala relación entre ambas hermanas, pero matiza que no se cumplen en este caso las causas legales para desheredar a la recurrente.

En ese sentido, aunque la hija estuvo años sin tener relación con su madre, el tribunal señala que sí estuvieron en contacto dos años antes del fallecimiento de la mujer —cuando la progenitora estuvo ingresada en un hospital—, y que las declaraciones de los testigos "no permiten colegir la existencia de mala relación".

Por ello, ya que no se produjo una "falta de comunicación absoluta", la Audiencia expone que "no cabe reputar la situación como de abandono" por parte de la hija y tampoco consta que la separación o escasa relación entre ambas durante años "haya provocado un sufrimiento relevante en la testadora".

Consecuentemente, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la hermana y ha confirmado la sentencia de instancia.