Denuncian que el Sergas quiere modificar las condiciones del personal de terapias de Vigo sin negociar

La Comisión de Centro del área sanitaria de Vigo ha denunciado este lunes que el Sergas quiere aplicar "de forma unilateral" un plan funcional en las áreas de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia que modifica las condiciones de trabajo del personal, sin haberlo negociado.

Un plan que, trasladan en un comunicado, "supondrá un perjuicio" para los trabajadores y no implicará mejoras que beneficien a los pacientes, y alertan de que incluso puede empeorar el servicio al implicar una "rotación constante" de turnos, por lo que un paciente puede ser atendido por diferentes profesionales según el día.

También denuncian que empeorará la conciliación familiar de los trabajadores y que no se ha dado "opción a negociación alguna" ni aportado "argumentos asistenciales que justifiquen esa modificación".

En señal de protesta, han anunciado varias concentraciones, que arrancarán este martes a las 11:00 horas en el hospital Meixoeiro.

Fuentes del Sergas consultadas por Europa Press, se han limitado a señalar que la aplicación del nuevo sistema "se sigue negociando" con los representantes de los trabajadores.