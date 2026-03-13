Vigo invertirá 240.000 euros en zonas verdes: "Es una ciudad llena y colmada de verde"

El Concello de Vigo aprobó la contratación del suministro de árboles, arbustos, plantas y especies vegetales para los próximos tres años, por un valor de 240.000 euros.

Este contrato permitirá la reposición de árboles y zonas verdes de la ciudad de acuerdo con las necesidades que se vayan detectando y atendiendo las peticiones de la ciudadanía, facilitando la creación de nuevas zonas verdes. Asimismo, también se sustituirán los árboles caídos por los temporales, se mejorará la calidad del aire y se crearán nuevas zonas de sombra.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, aludió a la plantación en la ciudad de más de 35.000 árboles desde 2007 y subrayó que el PXOM prevé la creación de 2 millones de metros cuadrados más de zonas verdes, lo que permitirá llegar a los 3,3 millones en los próximos años. "Vigo es una ciudad llena y colmada de verde", celebró el regidor.

Demanda del BNG

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego demanda árboles en la Porta do Sol. La formación nacionalista reacciona así al anuncio del alcalde de Vigo, que está estudiando la posibilidad de instalar un "photocall cambiante" en el corazón de la ciudad, similar al utilizado en los últimos días con motivo de la Exposición Internacional de la Camelia.

"El mejor photocall que puede tener Vigo es una Porta do Sol menos gris y mucho más verde", defendió el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien calificó de "insulto a la inteligencia" que la solución del Gobierno local para humanizar este espacio sea colocar unas letras para que los turistas se hagan fotos.

Igrexas denunció que la Porta do Sol continúa siendo una "plaza dura que en verano se convierte en un auténtico horno". Asimismo, cuestionó que el Gobierno de Caballero siga apostando por el “artificio permanente y los adornos” en lugar de dar prioridad a cuestiones como la emergencia climática, construyendo una ciudad más saludable y preparada para las altas temperaturas.