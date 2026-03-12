Detenido en Vigo un hombre con una orden de arresto pendiente desde 2015

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un varón, J. P. V, de 43 años de edad, sobre el que pesaba una orden judicial de arresto por una causa del año 2015.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 00:14 horas de la madrugada del pasado martes, cuando los agentes recibieron un aviso para acudir a la zona de Sanjurjo Badía, por la presencia de un individuo que estaba ocasionando molestias a los vecinos.

El varón fue localizado por los agentes mientras consumía sustancias estupefacientes en unas galerías de la zona, tras haber tenido una confrontación con un ciudadano.

Al identificarlo, los policías comprobaron que le constaban varias requisitorias judiciales en vigor, una de ellas una orden de detención y presentación emitida por un juzgado de lo Penal de A Coruña, por una causa del 2015. Por ello, procedieron a arrestarlo y poner a disposición judicial.