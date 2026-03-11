La Xunta reivindica su papel en la recuperación de la ETEA y tilda de "propagandístico" al Concello de Vigo Xunta de Galicia

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, reivindicó este miércoles el papel de la Xunta para recuperar las antiguas instalaciones de la ETEA, en Vigo, para la ciudadanía. Afirmó que la Xunta fue, desde el primer momento, la administración que asumió un "compromiso real" para recuperar y urbanizar los espacios de la ETEA.

Durante su intervención en el Parlamento de Galicia, la conselleira explicó que la Xunta ha demostrado su apuesta por la recuperación de las antiguas instalaciones de la ETEA con actuaciones concretas, siendo "la única" administración que actualmente está realizando obras. Al mismo tiempo, destacó el "ejercicio de paciencia" realizado por el organismo autonómico ante las demoras producidas en otras instituciones implicadas en el proyecto.

En este sentido, recordó que la Xunta es titular de los ámbitos PS-6 y PS-5, los únicos en los que se están ejecutando actuaciones en este momento: están en marcha las obras de urbanización y la construcción de una cafetería, respectivamente. También señaló que será la Xunta quien asuma íntegramente la financiación de la urbanización del sector PS-1, con una inversión de 10,5 millones de euros, frente a lo que calificó de "propaganda del Concello de Vigo".

Indicó que en el verano de 2024 la Xunta, el Concello de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo alcanzaron un acuerdo institucional para avanzar en el desarrollo de este ámbito PS-1, por el que la Administración autonómica asumía la financiación íntegra de las obras de urbanización del sector, de titularidad municipal. Ese compromiso, según indicó, se formalizó con la aprobación del correspondiente convenio por el Consello de la Xunta en mayo de 2025, con una inversión de 10,5 millones de euros.

Martínez Allegue señaló que, partiendo de la confianza en ese acuerdo institucional, la Xunta continuó avanzando en el desarrollo de la ETEA dentro de sus competencias. Así, recordó que la Administración autonómica puso en marcha las obras de urbanización del sector PS-6, con una inversión de 4,8 millones de euros, actuación que actualmente se encuentra en ejecución.

En este contexto, criticó que ambas entidades organizasen recientemente un acto público de firma que calificó de propagandístico, en el que, según indicó, no se invitó a la Xunta de Galicia, "pese a ser la administración que aporta los recursos económicos para la urbanización de ese ámbito". Según explicó, tras ese acto se produjo posteriormente una comunicación para solicitar la firma digital del convenio por parte de la conselleira, quien lamentó la falta de respeto institucional.

A pesar de esta situación, María Martínez Allegue quiso dejar claro que el Ejecutivo autonómico no está interesado en obstaculizar el desarrollo del proyecto y que seguirá trabajando con el objetivo de recuperar este espacio para la ciudadanía. En este sentido, señaló que la prioridad del Gobierno gallego es velar por el interés general y por el bienestar de los gallegos, alejándose de confrontaciones políticas.