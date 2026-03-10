El PP cuestiona la elección de Vigueses Distinguidos: "Las cuatro candidaturas que presentamos eran incuestionables"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido a Abel Caballero que explique las razones por las que ha decidido no otorgar la Medalla de Oro al Instituto Galicia Sur y los premios de Vigués Distinguido a Olimpia Valencia y a Fernando Mouriño.

"Las cuatro candidaturas que presentamos eran incuestionables porque reúnen los requisitos y méritos necesarios", ha subrayado la dirigente popular, quien ha instado al regidor socialista a aclarar por qué no considera suficientes los méritos de las propuestas que ha desestimado. Al respecto, la popular ha recordado que, de las cuatro propuestas presentadas por el PP de Vigo, tan solo fue aceptada una: la de Gerardo Fernández.

Según explican en un comunicado, el Partido Popular propuso para Medalla de Oro al mencionado centro investigador por la "excelente labor" que realizan sus más de 700 profesionales, quienes "merecen una explicación" por parte de Caballero.

En esta línea, Sánchez ha preguntado qué argumentos ha empleado el regidor socialista para denegar este galardón y ha contrapuesto este rechazo con el reconocimiento entregado en 2022. "Estaría bien que Caballero aclarase por qué

el Instituto Galicia Sur no se merece la Medalla de Oro de Vigo y, sin embargo, Isabel Pardo de Vera sí cuando, como ella mismo admitió, no había hecho nada por esta ciudad", ha comparado.

Adicionalmente, ha cuestionado los motivos por los cuales el alcalde entiende que la primera mujer licenciada en Medicina no merece ser Viguesa Distinguida. "Olimpia Valencia fue y sigue siendo un ejemplo para esta ciudad. Menos, según parece, para este alcalde, que tampoco valora el legado que ha dejado Fernando Mouriño en el mundo del motor en particular y del deporte vigués en general", ha señalado la presidenta del PP de Vigo.