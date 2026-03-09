Vigo corta el Paseo de Granada y desvía el tráfico por Romil hacia Praza do Rei y Beiramar durante varios meses

Vigo ha activado este lunes un importante corte de tráfico en el centro de la ciudad, que se prolongará durante varios meses debido a las obras del proyecto Vigo Vertical en el Paseo de Granada, que incluyen la construcción de cuatro rampas mecánicas.

El cierre total del vial desde el cruce con la rúa Camelias impedirá el acceso habitual hacia ayuntamiento, el aparcamiento de Praza do Rei y otras zonas como Pi y Margall, Torrecedeira o Beiramar, obligando a los conductores a tomar desvíos por Camelias y Romil.

Las obras cuentan con un presupuesto de 3.344.461 euros, de los cuales 2 millones son financiados por el Gobierno de España y el resto por el Concello de Vigo.

En concreto, se instalarán cuatro rampas mecánicas en la acera de los números impares, con una longitud total aproximada de 210 metros y una superficie de 3.300 metros cuadrados. Estas rampas permitirán salvar pendientes del 8,75 % al 10,5 %. Las rampas tendrán longitudes de 35, 38, 35 y 12 metros, respectivamente.