El sol iluminará Vigo este 8M, Día Internacional de la Mujer

Los paraguas y los chubasqueros quedarán en casa este 8M, Día Internacional de la Mujer. El sol acompañará a las dos manifestaciones feministas previstas en Vigo este domingo, aunque se prevén lluvias a última hora.

Según la previsión de Meteogalicia, se esperan cielos con nubes y claros este final de semana. Ahora bien, no será la tónica general durante los próximos días: la agencia meteorológica prevé una alternancia de cielos muy nublados con otros despejados.

La estabilidad climática permitirá a las manifestantes que partirán a las 12:00 y a las 18:00 horas de Porta do Sol realizar sus marchas sin temor a precipitaciones. Ahora bien, sí se prevén lluvias a partir de las 20:00 horas y durante todo el lunes.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero y máximas en descenso moderado. Este domingo, los termómetros alcanzarán los 17 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Las horas más frías fueron las de primera hora de la mañana.

En lo referido a la calidad del aire, se prevé que mejore de un grado malo a un grado favorable. Cabe recordar que el área metropolitana de Vigo sufrió las consecuencias de la llegada de masas de aire africano durante la semana.