La Xunta recibe 13 ofertas para redactar el proyecto de 12 viviendas públicas en Baiona (Pontevedra)

La Xunta ha recibido 13 ofertas para la redacción del proyecto para construir 12 nuevas viviendas públicas en Baiona (Pontevedra). El gobierno gallego investirá 2,5 millones de euros en estos inmuebles, aunque el contrato de redacción fue licitado por algo más de 120.000 euros.

Los nuevos hogares se construirán en una parcela de 871 metros cuadrados situada en la calle O Burgo. Este terreno fue cedido por el Concello de Baiona, en el marco de la colaboración que la "Xunta está manteniendo con los ayuntamientos para conseguir suelo donde construir nueva vivienda pública", ha apuntado el gobierno gallego en nota de prensa.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recordado que son ya 16 concellos gallegos que ya cedieron gratuitamente parcelas a la Xunta para construir hogares públicos: Baiona, Pontevedra, Lugo, Teo, Lalín, A Estrada, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Ames, Carballo, Narón, San Cibrao das Viñas, Arteixo, Bueu, Sanxenxo y O Porriño.

Así, han afirmado que el gobierno gallego continuará trabajando por duplicar el parque público residencial en Galicia en esta legislatura. Ya están en marcha y en diferentes fases de ejecución más de 3.000 viviendas en distintas fases de ejecución.