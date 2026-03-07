El PP de Vigo denuncia el "falso feminismo" de Carmela Silva por su "silencio cómplice" en el caso Tomé

El Partido Popular (PP) de Vigo ha reprochado la actitud de la teniente de alcalde, Carmela Silva, respecto al caso Tomé. La líder de los 'populares', Luisa Sánchez, ha definido de "falso feminismo" la postura de la también presidenta del PSdeG por su "silencio cómplice" ante el presunto delito de acoso sexual del expresidente de la Deputación de Lugo.

"La misma Carmela Silva que lanza consignas feministas en Vigo día sí y día también mantiene un vergonzoso silencio cómplice ante lo que ocurre dentro de su propio partido", ha subrayado la dirigente popular, quien ha asegurado que el PSdeG cerró "en falso este asunto el pasado mes de enero", pese la querella por lo penal contra Tomé presentada esta semana.

Según Luisa Sánchez, la dirección socialista "sabía perfectamente lo que pasaba desde tiempo atrás", pero optaron primero por "ocultarlo" y, después, por hacer "todo lo posible para pasar página". Además, ha criticado tanto la actitud del PSdeG como del BNG por mantener "contento" a Tomé.

"Ante este hecho gravísimo, es una absoluta vergüenza que Carmela Silva se calle y no tenga nada más que decir que sus habituales consignas feministas de izquierdas", ha aseverado Luisa Sánchez, que ha exigido a la teniente de alcalde que "asuma sus responsabilidades políticas por no haber hecho nada cuando debía".

La presidenta del PP de Vigo ha censurado la actitud de Silva, que "constantemente alardea de ser más feminista que nadie". "El feminismo de verdad no se proclama con palabras y consignas detrás de pancartas. Se ejerce y se asume con hechos cada día, todos los días", ha concluido.

"Las cosas no se hicieron bien"

Cabe recordar que, recién llegada a Vigo tras participar en un seminario sobre violencia digital en Chile, Silva publicó un artículo en Faro de Vigo sobre el caso Tomé. Aquel 14 de diciembre de 2025, la socialista criticó las decisiones tomadas por la dirección de su partido.

"Las cosas no se hicieron", afirmó entonces la teniente de alcalde, quien recalcó que es "desalentador" cuando "las respuestas llegan tarde", cuando "se duda" o cuando "los protocolos no están claros o no se se activan con diligencia". "Desde una perspectiva feminista, esto es inaceptable", afirmó en dicho artículo.

Ahora bien, Silva no se adhirió al manifiesto firmado por 70 mujeres del PSdeG que se solidarizaron con la dimisión presentada por la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga. "Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos profundamente representadas", afirmaron en este escrito.