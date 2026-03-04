Unicef reconoce Ponteareas (Pontevedra) como Ciudad Amiga de la Infancia

La ONG Unicef ha reconocido a Ponteareas (Pontevedra) como "Ciudad Amiga de la Infancia" para el período 2026-2029. De esta forma, asegura el Concello, se ratifica su firme compromiso con la promoción y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio.

El diploma acreditativo ha sido entregado por la presidenta de Unicef Comité Galicia, María Montalvo Freire, a la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, en un acto institucional en la Casa Consistorial del municipio. Ambas instituciones han puesto en valor el trabajo desarrollado por el Concello en materia de infancia y adolescencia.

De esta forma, durante cuatro años, Ponteareas se compromete a alcanzar resultados demostrables en la defensa de los derechos de la infancia y garantizar la participación real e inclusiva de niños, niñas y adolescentes. El fin es que se sientan escuchados y tenidos en cuenta.

Además, implica trabajar activamente para eliminar cualquier forma de discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.

Para optar a este distintivo, los concellos deben realizar un diagnóstico de la situación de la infancia en su territorio, elaborar y dotar de presupuesto un Plan de Infancia, así como crear un grupo estable de participación infantil y adolescente.

"No sólo es un distintivo, es una responsabilidad", ha afirmado la alcaldesa, que ha avanzado que seguirá invirtiendo "en servicios, infraestructuras y programas que garantizan igualdad de oportunidades y un futuro mejor para nuestras niñas, niños y adolescentes".