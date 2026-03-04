El Consorcio Casco Vello inicia la construcción de cinco viviendas protegidas en la calle Alta de Vigo

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCVV), Ana Ortiz, anunció este miércoles el inicio "inmediato" de una nueva obra que permitirá recuperar cuatro parcelas del barrio histórico y dotar a la ciudad de nueva vivienda de protección autonómica.

La representante autonómica, acompañada por la conselleira del organismo autónomo Luisa Sánchez, informó de la aprobación en el último comité ejecutivo del CCVV de la adjudicación de su próxima promoción en la calle Alta 8-10-12-14, que supondrá la creación de cinco nuevas viviendas. Ortiz añadió que el proyecto, elaborado por el arquitecto Javier Vázquez Fernández, fue adjudicado por un importe de 1.474.000 euros.

Las viviendas resultantes de esta intervención se destinarán a la venta bajo la cualificación de Viviendas de Protección Autonómica (VPA) a precio concertado. Se construirán sobre la agrupación de cuatro solares adquiridos por el CCVV en diciembre de 2021 y supondrán la primera intervención del Consorcio en esta calle, muy próxima a la Porta do Sol y la calle Elduayen.

De acuerdo con la ficha técnica de la promoción, el edificio resultante contará con cinco viviendas, dos dúplex, distribuidas en cuatro plantas. La primera, la única con dos dormitorios -ya que todas las demás tendrán tres- ocupará la planta baja y tendrá una superficie aproximada de 90 metros cuadrados. Las plantas primera y segunda acogerán cada una una vivienda de 113 metros cuadrados, mientras que en la tercera se crearán dos residencias, una de 93 y otra de 70 metros cuadrados. Todas ellas contarán con trastero, y el plazo de ejecución de la obra será de 12 meses.