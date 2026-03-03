Vecinos de Vigo denuncian el mal estado de las carreteras: "Los motoristas se juegan literalmente la vida"

El mal estado de las carreteras de la ciudad de Vigo es un tema que está en el boca a boca diario de los vecinos, que critican que son muchos los baches y socavones que dificultan y ponen en peligro la situación en la ciudad. "Existen calles en las que los motoristas se juegan literalmente la vida, debido a la presencia de socavones de gran tamaño. Del mismo modo, turismos y furgonetas pueden llegar a perder el control del vehículo, con el consiguiente riesgo para conductores y peatones", denuncian desde la Asociación de Vecinos Zona Centro.

Ante el estado crítico de las vías, el Concello de Vigo anunció el pasado 13 de febrero la puesta en marcha de un Plan Especial de reparación en los diferentes barrios de la ciudad. "Ya estamos atendiendo los casos más urgentes y aprovechando los momentos en los que no llueve. Vamos a actuar a toda velocidad, lo más rápido posible, y creemos que en un plazo de mes y medio todas las calles estarán en las mejores condiciones", afirmó el regidor.

El plan abarcará más de 450 calles, entre ellas: Gregorio Espino, Colón, Urzáiz, Genaro de la Fuente, Túnel de Beiramar, Sanjurjo Badía, Enrola, Ecuador, México, Brasil, Paraguay, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso, entorno de Balaídos, Vial de Bouzas, Citroën, Castrelos y Camiño Regueiro.

Sin embargo, desde diferentes Asociaciones de Vecinos de la ciudad tachan las actuaciones de "insuficientes", pues no contemplan el reasfaltado de las vías, sino su "parcheado". "Es necesario que en algunas calles no se limite a tapar los baches, sino que se realice un asfaltado de la vía en su totalidad, ya que ya presentaban un mal estado antes de la llegada de este invierno tan lluvioso. En Teis, tendríamos por ejemplo la necesidad de que se asfaltaran con urgencia: Travesía de Vigo, avenida de Guixar y calle Enrique Lorenzo", explican desde la Asociación de Vecinos de Teis.

Con ellos concuerdan en la Asociación de Veciños Camino Vello de Coia, quienes explican que la situación es especialmente grave en aquellas carreteras con mucho tránsito, "sobre todo en la zona del Alcampo". Así lo manifiestan también desde la Asociación de Vecinos Vigo Centro, quienes demandan un mayor nivel de mantenimiento debido a la gran intensidad de tráfico que soporta la zona.

Asimismo, desde esta última Asociación subrayan que "conviene aclarar que este deterioro no es consecuencia de las lluvias recientes. Desde hace más de dos años venimos denunciando de forma reiterada el mal estado de las calzadas de nuestro barrio, preguntándonos dónde se invierten nuestros impuestos y qué destino han tenido los 1.000 millones de euros que, según afirma el señor alcalde, la ciudad recupera gracias a la campaña de Navidad".

Reiteran que, con los recursos económicos de los que dispone la ciudad, "resulta lamentable que la actuación municipal se limite a aplicar simples parches, en lugar de diseñar y ejecutar un plan de acción serio y global que permita recuperar el firme de todas las calles de la ciudad". En esta línea, concluyen que "las calzadas no deberían ser un peligro constante ni para quienes conducen ni para quienes caminan por ellas".

Por todo ello, desde las Asociaciones de Vecinos de Vigo reclaman soluciones duraderas para mejorar el estado del pavimento de la ciudad y reforzar la seguridad de los vigueses.