El Puerto de Vigo refuerza su plan de mantenimiento de infraestructuras

La Autoridad Portuaria de Vigo llevará a cabo un refuerzo estratégico en su plan de mantenimiento de infraestructuras con el objetivo de consolidar su imagen de puerto de éxito y estrechar su vínculo tanto con los usuarios de la terminal como con la ciudadanía.

Esta nueva etapa combina una fuerte inversión económica con la digitalización de procesos mediante la implementación de una plataforma informática de gestión (GMAO). Según el presidente del organismo, Carlos Botana, este sistema "permite no solo programar actuaciones preventivas de forma eficiente, sino reaccionar con rapidez ante situaciones imprevistas, garantizando la seguridad y calidad de nuestras infraestructuras".

En este contexto, el organismo portuario ha iniciado recientemente diversos trabajos de conservación con un presupuesto de 1,5 millones de euros (sin IVA) y una duración de un año, con posibilidad de prórroga. Además, ha reservado una partida global de 3 millones de euros en su presupuesto anual destinada exclusivamente a labores de reparación y conservación.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la reparación de 6.000 metros cuadrados de superficie de viales, desde Bouzas hasta Guixar, para solventar los daños causados por los temporales invernales. Los trabajos finalizarán en la primera quincena de marzo. Estos trabajos, que comenzaron la semana pasada con la mejora de las condiciones meteorológicas, continuarán a lo largo de la primera quincena de marzo.

De igual forma, la APV ha licitado un nuevo contrato de mantenimiento, destinado, en este caso, a las instalacionesflotantes de embarque, por un importe anual de 62.232,26 euros sin IVA. Dentro de las instalaciones objeto de este mantenimiento se encuentran las destinadas al tráfico de ría, con 1,5 millones de usuarios anuales, además de otras de menor tamaño, utilizadas por profesionales portuarios.

Asimismo, durante la primera quincena de marzo, se realizarán labores de reparación en las instalaciones de atraque del Muelle de Rodas, en las Islas Cíes, para su puesta a punto de cara a la campaña de Semana Santa.

Por otra parte, se encuentra en licitación el contrato de mantenimiento de puertas automáticas en los edificios de la Lonja y el Mercado por un importe de 35.144,90 euros sin IVA, que tiene como objeto el mantenimiento preventivo y técnico-legal por parte de una empresa especializada.