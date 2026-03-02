La Xunta licita la construcción de un edificio de 172 viviendas públicas en el barrio vigués de Navia

La Xunta de Galicia construirá un edificio de 172 viviendas de promoción pública en la calle de Lamela (parcela M-V-7), en el ámbito de San Paio de Navia, en Vigo.

El Consello de la Xunta celebrado este lunes ha autorizado la licitación del contrato de esta nueva actuación por un importe aproximado de 37,2 millones de euros. La obra estará cofinanciada con 22.874.799,50 euros procedentes de fondos europeos Feder.

El nuevo inmueble se proyecta sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados, con orientación norte-sur, y se divide en dos bloques con distinta altura. El bloque 1 contará con dos sótanos, planta baja, seis plantas y ático; y el bloque 2, con dos sótanos, planta baja, siete plantas y ático.

La planta baja se destinará a ocho portales, trasteros, un local comunitario y espacios de instalaciones, mientras que las plantas altas y el ático albergarán las viviendas. Los dos sótanos se reservarán para garajes y trasteros. Cada portal del bloque 1 dará servicio a 20 viviendas y cada portal del bloque 2 a 23.

Del total de viviendas previstas, 52 serán de dos dormitorios; 101, de tres, siete de ellas adaptadas; y 19, de cuatro. La Xunta recuerda que ya están iniciadas las obras de diez edificios de vivienda pública en San Paio de Navia, con 309 viviendas, y que además están licitadas otras 43, a las que se sumarán estas 172.

El proyecto ha sido redactado por los arquitectos Elizabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez, con un contrato adjudicado por 886.006,77 euros, que incluye la dirección de obra.

El objetivo del Gobierno gallego es que, a finales de 2026, estén en ejecución 924 viviendas de promoción pública en el barrio, y avanza que trabaja para licitar otras 400 en el primer semestre del año en curso.