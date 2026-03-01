Redondela (Pontevedra) celebra el 8M dando voz a las mujeres en las letras, la ciencia, el activismo y las artes Concello de Redondela

El Concello de Redondela conmemora el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema "Palabra de Mujer", y una programación que busca dar voz y visibilidad a las mujeres en las letras, la ciencia, el activismo y las artes.

El programa arranca el jueves 5 de marzo en la Biblioteca Xela Arias de Chapela con una conferencia sobre Rosalía de Castro y el feminismo a cargo de Anxo Angueira, doctor en Filología Gallega y presidente de la Fundación Rosalía.

El eje central serán las VI Jornadas Gemma Pereira Otero (Oficina de Turismo, 19:30 horas) que se se dividirán en dos mesas redondas:

6 de marzo: " Mujeres de Letras" con las periodistas Carolina Sertal (Faro de Vigo), Paula Montes (Radio Vigo) y Claudia Morán (Nós Diario, ganadora del V Premio Sesé Mateo).

13 de marzo: el coloquio llevará por título "Mujeres Invisibilizadas", con las intervenciones de Pilar Martínez (médica pediatra y fundadora de la ONG Da Man), Ma. José Rodríguez (jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra), Enma Torres (decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidade de Vigo) y Almudena Suárez (profesora en el IES Mendiño y primera mujer seglar autorizada por la Diócesis de Tui-Vigo para dirigir la Celebración de la Palabra).

El ocio y la reivindicación se darán la mano el domingo 8 de marzo en el Multiusos de A Xunqueira con el monólogo "Meigags", protagonizado por Arantxa Treus y Jazmín Abuín.

El lunes 9 de marzo tendrá lugar el acto institucional en la Plaza del Concello, donde la actriz redondelana Olga Cuervo será la encargada de leer la Declaración Institucional.

La programación se completa con la inauguración de la exposición "Palabra de Mujer" el 10 de marzo, con mensajes creados por centros educativos, centros de día, colectivos y asociaciones de Redondela. Se trata de "involucrar a todos y todas en este Día Internacional de la Mujer", como explica Iria Vilaboa, "por eso abrimos la muestra colectiva a toda la sociedad, para que escriban la palabra que represente lo que significa ser mujer hoy". El objetivo es dar voz a las mujeres y a sus experiencias, “convirtiendo esa palabra en un símbolo colectivo que visibilice la diversidad, la lucha y los avances hacia la igualdad”.

La programación incluye actividades dirigidas al público infantil con el cuentacuentos "Ellas también cuentan", que llevará a Olga Cuervo hasta Chapela el viernes 20 de marzo.